Guerre en Ukraine : le Shakhtar Donetsk demande le bannissement sportif de la Russie

L'Ukraine, face à la situation critique dans son pays, a décidé de mettre le football entre parenthèses. La Premier League ukrainienne, qui devait reprendre ce week-end après une longue trêve hivernale, est suspendue jusqu'à nouvel ordre après les bombardements russes sur l'ensemble de son territoire. Face à cette situation et aux menaces internationales de la Russie, le Shakhtar Donetsk a publié un long communiqué demandant le retrait pur et simple de la Russie de toute compétition sportive.

«Un pays qui a choisi la voie de la guerre et qui menace le monde avec des armes nucléaires n'a pas sa place dans le sport international (...) Le CIO, la FIFA, l'UEFA et d'autres organisations internationales doivent exclure la Russie non seulement de la compétition, mais aussi de leurs rangs. Nous exigeons de la société sportive internationale : Exclure la Russie de toutes les communautés internationales. Interdire à tout athlète russe de participer à des compétitions internationales. L'arrêt de la vente des droits de diffusion des compétitions internationales aux chaînes russes», explique notamment le communiqué des Mineurs.