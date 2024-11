Real Madrid : le maillot de Kylian Mbappé brûlé

Kylian Mbappé (25 ans) a vécu une soirée difficile à Anfield mercredi soir. Depuis, les critiques pleuvent sur le Français. Certains supporters du Real Madrid commencent d’ailleurs à s’agacer. L’un d’entre eux a fait un geste fort comme l’a indiqué The Sun.

Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il a juré qu’il ne soutiendrait plus KM9. « Mes espoirs et mon soutien pour Kylian Mbappé sont terminés. Je suppose que quiconque le soutient a un QI égal à celui d’une mouche.» Puis, il a brûlé la tunique du Real Madrid floquée au nom de Mbappé et avec le numéro 9.