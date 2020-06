Everton surveille avec attention Mohammed Salisu

La suite après cette publicité

Le Stade Rennais pensait bien frapper fort en s'offrant Mohammed Salisu (21 ans). Il faut dire que les négociations entre le club breton et le Real Valladolid se déroulaient dans un climat extrêmement serein. A tel point que les pensionnaires du Roazhon Park avaient scellé un accord avec la formation ibérique pour le transfert du défenseur central ghanéen. Le principal protagoniste qui a disputé vingt-neuf rencontres en Liga cette saison constituait un renfort de premier choix pour le Stade Rennais. Mais contre toute attente, le natif d'Accra a décidé de rompre les tractations avec Rennes, privilégiant sûrement un nouveau challenge en Premier League. Depuis plusieurs semaines, le nom de Southampton est souvent revenu dans les médias pour accueillir Salisu la saison prochaine.

Mais les Saints ne se trouveraient pas seuls sur ce dossier. Selon nos informations, Everton surveillerait avec attention la situation du joueur de Valladolid. Les Toffees qui souhaitent se renforcer en charnière centrale, ont ciblé le défenseur du LOSC Gabriel (22 ans). Comme nous vous le révélions, le joueur auriverde a même trouvé un accord contractuel avec le club anglais et une première offre a été transmise aux Dogues. Mais en parallèle, le Napoli se serait entendu avec le club nordiste et le défenseur central brésilien. Conscients que multiples écueils sont à surmonter dans ce dossier, les dirigeants anglais ne ferment pas la porte à l'option Salisu, joueur gaucher dont le profil reste très apprécié à Everton. Les Toffees pourraient se rapprocher du Real Valladolid en cas d'échec des tractations avec Gabriel.

Mohammed Salisu, une ascension fulgurante

Pour sa première saison dans l'élite du football espagnol, le Ghanéen a fait forte impression, et ce dès les premières opportunités qui lui ont été accordées par Sergio Gonzalez. Il n'a pas vraiment eu besoin de temps d'adaptation, le passage de la D3 où évoluait l'équipe réserve à la Liga s'étant fait très naturellement. Il s'est vite imposé comme un rouage indispensable derrière. Ses qualités au niveau du placement et de la lecture du jeu lui ont permis de se distinguer rapidement, et il reste à l'aise dans d'autres aspects du jeu comme les duels ou le jeu aérien. Il a aussi réussi à tirer son épingle du jeu dans plusieurs rencontres face à des cadors du championnat ibérique, à l'image de ce déplacement au Santiago Bernabéu (0-0) en août et ce score également obtenu face à l'Atlético en octobre.

C'est donc tout naturellement que de nombreuses écuries sont venues s'intéresser au joueur qui, s'il poursuit son évolution de façon linéaire, risque de devenir l'une des références à son poste dans les années à venir. Il devra tout de même réussir à gommer quelques défauts qui ont parfois été proches de coûter cher à Valladolid. Il peut effectivement avoir tendance à avoir quelques soucis au niveau de la concentration, comme l'a montré son penalty offert à Leganés le 13 juin dernier, finalement sans conséquences majeures (victoire 2-1). Il peut aussi avoir tendance à vouloir en faire trop balle au pied, ce qui peut le pousser à perdre des ballons ou à mal assurer ses transmissions vers ses milieux. Mais qui mieux que Carlo Ancelotti pour l'aider à franchir un nouveau cap...