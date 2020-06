Stade Rennais : énorme retournement de situation dans le dossier Mohamed Salisu !

La suite après cette publicité

Visiblement, le Stade Rennais a envie de s'y prendre assez tôt pour son mercato estival. Avec l'arrivée récente de Florian Maurice à la direction sportive du club breton, le troisième du championnat compte bien réaliser un mercato ambitieux, avec les barrages de qualification pour la Ligue des Champions dans le viseur. Et une piste semblait plutôt bien avancée au vu des dernières informations publiées en France et en Espagne.

Il s'agit - ou s'agissait - de Mohamed Salisu, le défenseur central de 21 ans de Valladolid. Il a été une des révélations de cette saison de Liga, et si on a parlé de l'intérêt de clubs très huppés comme Manchester United ou l'Atlético de Madrid, la formation bretonne semblait bien partie pour l'attirer dans ses rangs. Un accord entre le club de Ligue 1 et celui de Liga avait même été trouvé.

Southampton a pris les devants

On évoquait alors un montant de 12 M€, soit environ le montant de sa clause libératoire, mais on imagine que les deux clubs se sont mis d'accord pour ne pas utiliser cette option, qui oblige notamment l'acheteur à débourser la totalité de la somme directement. Quoi qu'il en soit, Rennes était bel et bien en pole position. Si on utilise désormais le passé, c'est parce qu'un autre club semble avoir pris les devants.

Selon les informations de l'antenne locale de la Cadena SER, Mohamed Salisu aurait mis fin aux discussions avec le Stade Rennais. Dans le même temps, il se rapprocherait de Southampton, une des autres écuries qui étaient annoncées sur ses rangs ces dernières semaines. Le média ne dévoile pas plus de détails, mais on peut imaginer des divergences dans les négociations du contrat avec le club présidé par Nicolas Holveck. Plus qu'à attendre pour avoir le fin mot de ce dossier...