Qui est Mohammed Salisu, le roc ghanéen qui plaît aux géants de la Liga ?

Disposant du statut de promu la saison dernière et maintenu de peu en Liga, le Real Valladolid n'est pas vraiment mieux placé lors de l'exercice en cours. Quinzièmes les Pucelanos ne comptent que quatre points d'avance sur Majorque premier relégable. Une position loin d'être rassurante même si le club qui a pour président Ronaldo peut compter sur une défense solide. Huitième meilleure arrière-garde du pays avec seulement deux buts encaissés de plus que le FC Barcelone (33 contre 31 en 27 matches), le club de la banlieue madrilène est un rival difficile à manier. Cette solidité, Mohammed Salisu n'en est pas étranger. Du haut de ses 21 ans et de son mètre 91, le Ghanéen s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs de Liga. Une éclosion très rapide que notre correspondant permanent à Madrid, Maxi Franco Sanchez n'a pas manqué d'observer : «c'est sa première vraie saison et il a explosé vraiment rapidement. Pour un défenseur jeune, c'est assez rare. De base il n'était pas annoncé particulièrement bon. Il n'y avait pas de hype. La progression est folle, il a gagné en assurance de match en match. Lors de la deuxième journée face au Real Madrid (score final 1-1 ndlr), j'étais au stade et on voyait qu'il était au-dessus du lot.»

«Sergio González, l'entraîneur du Real Valladolid, lui a donné l'occasion de jouer pour l'équipe première lors du premier match de Liga cette saison. Salisu a fait bon usage de ces minutes et est rapidement devenu titulaire. Accompagné en défense par Kiko Olivas, il est devenu pour de nombreux fans et observateurs la révélation en Espagne. Il montre beaucoup de talent et joue très bien au football malgré qu'il soit encore très jeune» explique de son côté Gonzalo Castro journaliste pour ABC Castilla y Leon. Loin des clichés du défenseur rude sur l'homme et bon dans les duels, Mohammed Salisu est surtout un joueur complet avec de belles dispositions balle au pied. Sa principale faiblesse se loge au niveau de la concentration. Capable d'absence, il commet encore quelques erreurs par excès de confiance. Néanmoins, ces péchés d'orgueil sont aussitôt pardonnés tant il apporte à son équipe. «Personne au Real Valladolid n'imaginait que Salisu aurait un tel niveau avec son âge. Nous savions tous qu'il était très bon et qu'il avait un grand potentiel, mais tout s'est passé très vite pour lui. Il n'a que 21 ans. Il a encore beaucoup à apprendre. Nous nous souviendrons toujours à Valladolid que Salisu a fait ses débuts ici. Ce sera dans l'histoire du club» souligne Gonzalo Castro.

L'Atlético de Madrid sous le charme

Des mots très forts pour un joueur qui n'a même pas 30 matches officiels dans les pieds avec les professionnels. Ce qui montre à quel point le Ghanéen fait forte impression. Si son niveau marque les observateurs, sa marge de progression reste encore importante et laisse présager un futur doré pour le natif d'Accra. «Il a encore beaucoup de choses à améliorer. Il est très jeune et un défenseur central trouve sa meilleure version quand il est plus âgé. Bien encadré, il est très fort dans le jeu aérien, c'est une défense rapide et il ne s'énerve pas quand il a le ballon à ses pieds. Maintenant, il va devoir accumuler des minutes et de nombreux matches pour s'améliorer. Il n'a joué que 28 matchs au plus haut niveau. C'est très peu de temps» lâche Gonzalo Castro. Un son de cloche partagé par Maxi Franco Sanchez : «ce n'est pas encore un leader de défense, un taulier ce qui est normal vu son âge. Il est confiant dans son jeu. Dans les duels, il y va. Parfois il prend trop de risques avec des dribbles devant sa surface.» Le travail reste encore important pour Mohammed Salisu mais ses prédispositions et son potentiel attirent déjà les plus grands clubs de Liga. Le Real Madrid surveille ses performances mais c'est l'Atlético de Madrid qui tient la corde.

Le quotidien sportif Marca a fait part de l'intérêt des Colchoneros de le faire signer avec une possibilité de prêt d'un an. Ainsi Mohammed Salisu pourrait signer cet été, puis s'aguerrir une année supplémentaire avec les Pucelanos avant de rejoindre définitivement le club madrilène. Le transfert semble en tout cas en bonne voie comme le suggère Gonzalo Castro : «toutes les informations indiquent qu'il ira à l'Atlético de Madrid. De nombreux clubs ont été intéressés, mais le Cholo (Diego Simeone, ndlr) est celui qui a posé le plus de questions sur Salisu. Pour moi, j'espère qu'il restera à Valladolid beaucoup plus longtemps, mais c'est impossible. Maintenant, j'espère que le Real Valladolid séparera bien le vendeur et demandera beaucoup d'argent pour Salisu. Ronaldo est une personne intelligente et il ne va pas le donner. Quoi que Salisu fasse, Valladolid sera toujours sa maison.» Pour Maxi Franco Sanchez, le mariage est évident. Habitué à défendre bas, il peut davantage mettre en évidence ses qualités et c'est une philosophie de jeu proche de celle prônée par les Colchoneros. Il garde néanmoins une réserve sur la capacité de Mohammed Salisu à viser une place de titulaire à court-moyen terme : «clairement, c'est une problématique qui s'applique à tous les défenseurs. Avec l'Atlético il sera un peu dans cette optique. Si tu le mets à l'Ajax ou dans une équipe qui joue très haut ce serait plus compliqué. Actuellement, c'est un joueur que devrait remodeler Simeone.» Sorti de nulle part, Mohammed Salisu s'affirme comme une évidence. S'il doit encore confirmé, il a déjà mis la Liga et l'Atlético à ses pieds.