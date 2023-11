Lorenzo Insigne vers un retour en Italie

Parti il y a un peu plus d’un an du Napoli pour aller du côté de Toronto, Lorenzo Insigne (32 ans) a le mal du pays. Disputant 33 matches avec la franchise canadienne pour 11 buts et 6 offrandes, il connaît néanmoins des moments compliqués avec sa franchise et aimerait revenir en Europe et plutôt du côté de l’Italie. Selon le Corriere dello Sport, la Lazio aimerait en profiter.

Néanmoins, il y a quelques freins comme son contrat courant jusqu’en juin 2026 et des émoluments élevés atteignant 7,5 millions d’euros. Les Biancocelesti aimeraient tenter le coup en janvier, mais en cas d’échec pourraient essayer cet été également.