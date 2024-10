Dinamo Zagreb - Monaco : les compositions officielles

Le Dinamo Zagreb reçoit ce mercredi à 21h00, au Stade Maksimir, dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des Champions. Le Dinamo Zagreb s’organise en 4-3-3 avec Nevistic aux cages. En défense, on retrouve Théophile-Catherine, Bernauer, Torrente et Ristovski. Ademi, Baturina et Misic sont au milieu de terrain. Et enfin, Sucic, Petkovic et Pierre-Gabriel vont animer l’attaque du club croate.

La suite après cette publicité

Les Monégasques s’articulent également en 4-2-3-1 avec aux cages Köhn. En défense, on retrouve Kehrer, Caio Henrique, Salisu et Vanderson. Golovin et Zakaria occupent le milieu de terrain. Et enfin, Embolo occupe la pointe de l’attaque de l’AS Monaco et sera épaulé par Minamino Akliouche et Camara.

Les compositions:

Dinamo Zagreb: Nevistic - Ristovski, Théophile-Catherine, Bernauer, Torrente - Ademi, Baturina, Misic - Sucic, Petkovic, Pierre-Gabriel

La suite après cette publicité

Monaco: Köhn - Kehrer, Caio Henrique, Salisu, Vanderson - Zakari, Golovine - Akliouche, Minamino, Camara - Embolo