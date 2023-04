PSG : la sortie forte de Sidney Govou sur Christophe Galtier

La suite après cette publicité

Burak Yilmaz, Mevlüt Erdinç, Bruno Génésio, Antoine Kombouaré… De nombreux acteurs du football français ont volé au secours de Christophe Galtier cette semaine, après les récentes accusations de racisme le visant. Hier soir avant la rencontre entre le PSG et Lens, Sidney Govou s’est lui aussi embarqué sur le sujet. L’ancien international français, qui avait collaboré avec Christophe Galtier lorsqu’il était encore l’adjoint d’Alain Perrin à l’OL, a apporté son soutien à son homologue au micro de Canal +.

« Je me pose très peu de questions. Je l’ai connu, c’est quelqu’un que j’ai apprécié, que j’apprécie encore actuellement. Le traiter de raciste, pour moi, je n’ose pas y penser, a indiqué l’ancien joueur de l’OL. Si on me demande, je ne pense pas. Maintenant dans cette affaire, je pense qu’il y a plusieurs histoires. Il y a peut-être la gestion du ramadan l’année dernière qui a posé problème à l’OGC Nice, mais de là à taxer l’homme de raciste… Honnêtement, si vous me demandez aujourd’hui je vous dirai non. Lorsque je l’ai connu, c’était quelqu’un d’ouvert d’esprit, qui est humainement très bon.»

