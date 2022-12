Argentine - France : les compositions probables

La suite après cette publicité

La troisième étoile, elle est pour qui ? C'est une finale de rêve qui nous attend cet après-midi du côté de Doha, avec un choc entre l'Argentine de Lionel Messi et la France de Kylian Mbappé. Surtout, c'est un match pour lequel il semble difficile de désigner un véritable favori, tant les deux équipes semblent avoir, chacune à des niveaux différents, des faiblesses et des points forts.

L'Albiceleste, qui avait bien mal démarré ce Mondial, est montée en puissance. Grâce à un excellent Lionel Messi, mais pas que, puisque La Pulga a été brillamment épaulée par des joueurs qui n'étaient pas forcément attendus au tournant comme Enzo Fernandez ou Julian Alvarez. La défense argentine a également répondu présent tout au long du tournoi. Du côté des Bleus en revanche, la défense n'a pas toujours été excellente et il y a eu quelques passages où Didier Deschamps a sûrement eu de sacrées frayeurs. En revanche, l'arsenal offensif tricolore est exceptionnel et l'équipe a une sacrée capacité à être clinique et efficace quand il le faut...

Du classique des deux côtés a priori

Pour ce match, Lionel Scaloni devrait renforcer sa défense, passant à trois centraux - Lisandro Martinez, Otamendi, Romero - devant les cages défendues par le Dibu Martinez. Sur les côtés, place à Marcos Acuña et Nahuel Molina. L'entrejeu sera composé de l'inévitable Rodrigo de Paul, d'Enzo Fernandez et d'Alexis Mac Allister. En pointe, c'est Julian Alvarez qui accompagnera Lionel Messi.

De son côté, Didier Deschamps devrait miser sur du classique. Hugo Lloris dans les cages, avec Varane et Upamecano devant lui. Théo Hernandez et Jules Koundé joueront sur les côtés de la défense. Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot composeront un milieu soutenu par Antoine Griezmann, légèrement plus avancé que le Madrilène et le Turinois. Sur les côtés, place à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, alors qu'Olivier Giroud sera la référence offensive.