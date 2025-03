Real Madrid : Carlo Ancelotti rassure sur l’état de Vinicius Jr

Le choc entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid a laissé des traces. Alors que les Merengues ont perdu Ferland Mendy, sorti blessé en fin de rencontre, Vinicius semble lui aussi avoir beaucoup souffert physiquement de cette rencontre, qui est allée jusqu’aux tirs au but. Alors que AS annonçait ce vendredi matin que le Brésilien était absent de l’entraînement du jour et potentiellement incertain pour le choc contre Villarreal ce samedi, Carlo Ancelotti a rassuré quant à l’état de son joueur.

Présent en conférence de presse, l’Italien a bien évidemment été questionné sur sa star. Et le technicien de la Maison Blanche a justifié l’absence de l’attaquant de 24 ans par du repos, confirmant sa présence à la Ceramica : « nous lui avons accordé un jour de repos supplémentaire car il était très fatigué, mais il sera de retour contre Villarreal. » Une donnée importante, puisque les champions d’Espagne en titre devront absolument l’emporter demain pour ne pas laisser le FC Barcelone prendre potentiellement six points d’avance, puisque les Blaugranas comptent un match de moins.