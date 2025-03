Real Madrid : la durée de l’absence de Ferland Mendy est connue

C’est au bout de la nuit que le Real Madrid est parvenu à aller chercher son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Face à l’Atlético, les joueurs de Carlo Ancelotti ont particulièrement souffert et ont dû passer par les tirs au but pour obtenir leur qualification. Durant cette soirée intense, durant laquelle les efforts ont été nombreux, les Merengues ont vu, une fois de plus, l’un de leurs éléments quitter la pelouse en raison d’une blessure : Ferland Mendy. Et le Français sera absent pour un petit moment.

D’après les informations de Marca, le latéral gauche, remplacé par Fran Garcia à la 83e minute, souffre d’une lésion au biceps fémoral de la jambe gauche. Le média espagnol évoque alors une absence d’au moins trois semaines pour le joueur de 29 ans. Forfait pour le choc contre Villarreal ce samedi, Mendy est également incertain pour le quart de finale aller de Ligue des Champions contre Arsenal. Il devrait cependant pouvoir tenir sa place pour la rencontre retour, prévue le 16 avril.