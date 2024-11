Colombie : Fredy Guarin a bu 70 bières en une nuit !

Fredy Guarin est revenu sur ses graves problèmes psychologiques rencontrés au cours de sa carrière. Alcoolique aux pensées suicidaires, l’ancien joueur de l’Inter Milan a touché le fond lors de son passage en Chine. «Je vivais au 17e étage et je n’étais pas attaché à la vie, ma réaction a été de me jeter par la fenêtre. Il y avait un filet, j’ai sauté et il m’a envoyé en arrière, mais je n’ai rien remarqué. Je ne comprenais pas ce qu’il faisait, je ne sais pas ce qui s’est passé. J’en suis arrivé au point où rien ne m’intéressait et où cela ne me dérangeait pas de me faire du mal», se remémore tristement le Colombien.

Gravement alcoolique lors de son passage au Shangai Shenhua, l’ancien milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne s’est livré sur sa descente aux enfers lors de la pandémie du covid 19. «Au cours des six premiers mois, je me suis senti le plus heureux du monde, puis le Covid est arrivé, la séparation avec ma femme, et j’ai bu 50, 60 ou 70 bières en une nuit. La pandémie est arrivée, il n’y avait pas d’entraînement, il n’y avait pas de groupe, il n’y avait pas de football. J’allais dans les favelas, avec n’importe quelle fille sans protection, elle m’abandonnait totalement. Je cherchais le danger, l’adrénaline, je voulais voir les armes et rien ne m’inquiétait. J’ai passé 10 jours complètement ivre».