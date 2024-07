Le Bayern Munich pousse un cadre vers la sortie et réclame 70M€

Cet été, le Bayern Munich a déjà été très actif sur le mercato. Troisièmes de Bundesliga l’an dernier, les Bavarois veulent réagir pour reprendre leur hégémonie sur le football allemand et ont déjà déboursé 145,4 millions d’euros avec notamment les arrivées de Michael Olise (Crystal Palace), João Palhinha (Fulham) et Hiroki Ito (Stuttgart). Trois renforts de poids en vue de la saison prochaine pour le club allemand qui va aussi devoir faire de la place dans son effectif et se délester de certains éléments. Pour le moment, seul Malik Tillman a été vendu pour 12 millions d’euros du côté du PSV Eindhoven.

Alors que Matthijs de Ligt est proche de rejoindre Manchester United et de rapporter environ 50 millions d’euros, le Bayern Munich veut aussi se séparer d’un élément offensif. Alors que Kingsley Coman a été annoncé comme partant tout comme Serge Gnabry, les deux hommes sont toujours sous contrat avec le Rekordmeister. Parmi les ailiers bavarois, seul Leroy Sané semblait être parti pour rester, mais la situation aurait changé à en croire les dernières indiscrétions de TZ En effet, le club allemand aurait changé de fusil d’épaule suite à la situation contractuelle de Leroy Sané.

Leroy Sané estimé à 70M€

Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’ailier allemand de 28 ans arrive à un an de l’issue de son bail. Une situation critique pour le Bayern Munich qui se doit de le vendre cet été ou le prolonger sous peine de le perdre l’été prochain. Auparavant disposé à continuer avec le natif d’Essen, le Bayern Munich aimerait finalement obtenir un joli chèque pour le joueur arrivé pour 49 millions de Manchester City en juillet 2020. La direction bavaroise qui considère que l’arrivée de Michael Olise a permis d’obtenir un profil proche de celui de Leroy Sané et que ce dernier ne serait plus aussi indispensable. Les Bavarois entendent profiter de sa valeur marchande estimée à 70 millions d’euros pour en tirer le meilleur prix possible. Le média allemand explique aussi que Nico Williams (Athletic Bilbao) est considéré comme un remplaçant potentiel.

Pour autant, ce ne sera pas facile pour le Bayern Munich pour y parvenir. Si l’exercice 2023-2024 est statistiquement satisfaisant pour Leroy Sané avec 10 buts et 13 passes décisives en 42 matches, il a surtout marché sur l’eau sur la première partie de saison avant de s’écrouler sur la seconde partie de saison. La cause en partie à une blessure à l’aine qu’il a traîné et qu’il n’a pas soignée avant l’Euro 2024 où il a également déçu. Finalement passé par la table d’opération, il s’est attiré les foudres de certains dirigeants qui ne voulaient pas le voir participer à l’Euro 2024 dans l’état qui était le sien. La rupture entre Leroy Sané et le Bayern Munich n’a jamais semblé aussi proche.