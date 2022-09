FC Barcelone : la surprenante prise de pouvoir d'Alejandro Baldé

La suite après cette publicité

Utilisé pour réveiller un Jordi Alba qui se reposait sur ses lauriers ? Solution de dépannage le temps que Marcos Alonso s'adapte ? Pendant l'été et le tout début de saison, beaucoup estimaient qu'Alejandro Baldé n'allait pas faire long feu dans le onze barcelonais. Un rôle de doublure, voire de troisième homme au poste de latéral gauche, semblait lui être promis. Ce qui était déjà plutôt positif pour celui qui fait partie, depuis des années déjà, des joueurs les plus prometteurs de l'académie barcelonaise.

Mais Xavi a fait mentir tout le monde. Enfin, c'est surtout le jeune espagnol de 18 ans qui a déjoué tous les pronostics et a fait ce qu'il fallait pour se faire une véritable place dans l'équipe. Pas utilisé lors de la première du Barça en Liga face au Rayo Vallecano, il a ensuite enchaîné les cinq journées qui ont suivi en tant que titulaire. Il a seulement été laissé au repos face au Bayern, où Xavi a privilégié l'expérience de Marcos Alonso. Un choix plutôt fûté et réfléchi au vu du contexte, puisqu'un mauvais match aurait pu couper la belle lancée de Baldé, sur le plan moral notamment.

Xavi est ravi

Depuis le début de la saison, le produit de La Masia épate son monde. « C'est toujours surprenant qu'un gamin de 18 ans joue à ce niveau. Il a beaucoup de confiance et de personnalité. Il va beaucoup nous apporter », confiait Xavi le week-end dernier. Il faut dire que ce qui ressort le plus au sujet du latéral gauche, c'est sa tranquilité. On a souvent l'impression qu'il occupe le poste de titulaire depuis 10 ans, et il joue avec une assurance assez folle. Sans se cacher, et sans chercher à en faire trop. Il semble aussi jouer parfois avec l'intelligence et la lecture de jeu d'un milieu de terrain, en se projetant toujours astucieusement vers l'avant.

Particulièrement bon dans les derniers mètres, il est aussi très serein lorsqu'il s'agit de défendre et sécuriser son côté. Il a déjà délivré 3 passes décisives en Liga, ce qui fait de lui le meilleur passeur du championnat, à égalité avec trois autres joueurs (Guillamón, J. Félix, Kang-In Lee) qui ont disputé un match de plus. Son entente avec la plupart des joueurs de l'attaque barcelonaise est déjà excellente, et à ce niveau de performance, il semble difficile d'imaginer Xavi le sortir de son onze titulaire...