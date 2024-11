EdF : la réponse de Didier Deschamps sur le nouveau capitaine

Un mois après son absence polémique avec les Bleus, Kylian Mbappé a remis le couvert. Ce jeudi, Didier Deschamps a annoncé sa liste en vue des deux rencontres face à Israël (14 novembre), et l’Italie (17 novembre), une nouvelle fois sans son capitaine, sans que le sélectionneur des Bleus ne précise les motivations de ce choix. Conjugué à cela le forfait d’Aurélien Tchouameni, DD va devoir se trouver un nouveau capitaine pour ce rassemblement. Mais manifestement, il n’a pas non plus souhaité donner d’indices sur son identité.

«Vous le saurez jeudi pour le premier match, ou peut-être mercredi si je décide d’envoyer le capitaine en conférence de presse puisque ça ne sera pas Tchouaméni. Ce rassemblement permettra aussi de responsabiliser d’autres joueurs et d’enclencher une dynamique. Avec le temps de jeu réparti, ça peut aller à l’encontre des résultats sportifs, on va essayer à ce que ça ne soit toujours pas le cas. » Parmi les candidats qui semblent se détacher : Jules Koundé, Mike Maignan, ou encore N’Golo Kanté.