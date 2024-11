Équipe de France : la liste de Didier Deschamps sans Kylian Mbappé mais avec Lucas Chevalier

Le mois dernier, Didier Deschamps a dû gérer de nombreux dossiers chauds en équipe de France, entre la retraite internationale d’Antoine Griezmann, l’absence polémique du capitaine Kylian Mbappé et le voyage de ce dernier à Stockholm en Suède. Le sélectionneur tricolore espère avoir moins de problèmes en ce mois de novembre où les Bleus vont affronter Israël, le 14 novembre au stade de France, et l’Italie, le 17 novembre à San Siro, dans le cadre de la Ligue des Nations. Pour ces deux rencontres, DD devra se passer d’Aurélien Tchouameni.

Promu capitaine en l’absence de KM9, le milieu de terrain souffre d’une entorse de la cheville gauche. Il devrait être éloigné des terrains durant environ un mois, lui qui traverse des moments difficiles dans la capitale espagnole. C’est un peu la même chose pour Kylian Mbappé (86 sélections, 48 buts), dont les prestations chez les Merengues inquiètent. L’attaquant, qui avait préféré faire l’impasse le mois dernier après sa blessure en club, manque de nouveau à l’appel. Si DD l’avait protégé le mois dernier, il va devoir s’expliquer cette fois-ci puisque KM9 est a priori en pleine forme physique.

DD a tranché pour les gardiens

Le Bondynois, qui a dernièrement échangé avec son sélectionneur, va donc laisser sa place en attaque. Ses anciens coéquipiers au PSG, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani, sont présents. Comme eux, Marcus Thuram, Michael Olise et Christopher Nkunku, dont les prestations lors du dernier rassemblement ont été appréciées, sont aussi de la partie. Dans l’entrejeu, DD, qui doit donc faire sans Tchouameni, peut compter sur le come-back d’Adrien Rabiot. Le milieu s’est retapé physiquement à l’OM et peut enfin retrouver les Bleus.

Warren Zaïre-Emery, Manu Koné, Eduardo Camavinga, Mattéo Guendouzi et N’Golo Kanté, qui était absent le mois dernier, sont aussi au rendez-vous, mais pas Youssouf Fofana. Enfin, une grosse incertitude entourait le poste de gardien de but. Si Mike Maignan et Brice Samba étaient pressentis pour être dans la liste et qu’ils y sont bien, il y avait un doute sur l’identité du troisième portier sélectionné. Dans le dur à West Ham, Alphonse Areola, qui souffre d’une petite gêne, était en concurrence avec Lucas Chevalier, très bon à Lille. Et DD a enfin décidé de lui laisser sa chance avec les A. Une belle opportunité à saisir pour Chevalier, qui va tenter de séduire le staff et des Bleus prêts à aller au combat durant cette trêve.

La liste complète des Bleus

Gardiens: Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (RC Lens), Lucas Chevalier (LOSC)

Défenseurs : Jules Koundé (FC Barcelone), Dayot Upamecano (Bayern Munich), William Saliba (Arsenal), Théo Hernandez (AC Milan), Lucas Digne (Aston Villa), Ibrahima Konaté (Liverpool), Wesley Fofana (Chelsea), Jonathan Clauss (Nice)

Milieux : Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain), Adrien Rabiot (OM), Manu Koné (AS Roma), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Mattéo Guendouzi (Lazio), N’Golo Kanté (Al-Ittihad)

Attaquants: Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Inter Milan), Michael Olise (Bayern Munich), Christopher Nkunku (Chelsea)