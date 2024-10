Nantes : Antoine Kombouaré tacle sévèrement l’OL

Le FC Nantes d’Antoine Kombouaré ira affronter l’Olympique Lyonnais, au Groupama Stadium ce dimanche, dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Un match qu’attend avec impatience l’entraîneur des Canaries, encore remonté par rapport au scénario de la précédente confrontation entre les deux équipes, en avril dernier (victoire 1-3 de Lyon). En conférence de presse, Kombouaré a sévèrement critiqué l’attitude des Lyonnais, qui manquaient, selon lui, d’humilité.

La suite après cette publicité

« Ça va être intéressant parce que j’aime bien l’idée d’affronter des équipes qui sont bien meilleures que nous. Il faut les regarder droit dans les yeux. Après, je le ressens comme ça, c’est une équipe qui a du vice et beaucoup d’expérience. Elle est capable aussi de beaucoup provoquer des fautes chez l’adversaire, de mettre une grosse pression sur l’arbitrage aussi. J’ai encore en travers de la gorge ce que j’ai vécu la saison passée ici. Pour moi, c’est inacceptable. Il ne faudra pas répondre aux provocations, parce que ce qu’il s’est passé avec Nathan (Zeze) qui prend un coup de coude… Après, c’est facile de m’appeler en semaine, mais on se fait voler cette victoire. Le rôle de l’arbitre est important, car il y aura de la tension. Nous, on n’ira pas là-bas en victime, ça met à rester en travers de la gorge. Et en plus, ils n’ont pas eu la victoire modeste. J’ai encore des images de leur banc, les entraîneurs qui sont venus provoquer. Moi, je n’aime pas ça. Il faut être respectueux. En plus, tu as eu l’avantage de l’arbitrage… », a lâché l’entraîneur de 60 ans au micro de RMC Sport. Le match est lancé.