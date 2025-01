Carlo Ancelotti revient sur les sifflets du Bernabéu

Le Real Madrid est parvenu à se remettre la tête à l’endroit. Opposés au Celta de Vigo en huitièmes de finale de la Coupe du Roi, les joueurs de Carlo Ancelotti se sont imposés 5-2 face à leur adversaire ce jeudi soir. Un résultat qui devrait faire plaisir aux supporters madrilènes, qui ont manifesté leur mécontentement au Bernabéu. Quatre jours après la lourde défaite face au FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne, de nombreux sifflets sont descendus des tribunes, aussi bien à l’encontre du coach de la Maison Blanche que des joueurs. Aurélien Tchouaméni était même hué à chacune de ses prises de balle.

De passage en conférence de presse, Carlo Ancelotti a été interrogé sur le comportement des fans du club. L’entraîneur italien n’en a pas rajouté une couche, et a tenu à souligner la réaction d’Aurélien Tchouaméni, de retour à son poste et qui a rendu une belle copie : «c’est un rappel à l’ordre des supporters pour les joueurs et l’entraîneur. Un rappel à l’ordre acceptable pour ce qui s’est passé lors du match contre Barcelone. L’équipe a bien réagi, surtout Tchouaméni qui a fait un grand match.»