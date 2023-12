PL : la prédiction osée de Pep Guardiola

Tenu en échec, encore, face à Tottenham en Premier League le week-end dernier (3-3), Manchester City ne pointe "qu’à" la 3e place du championnat. Les Cityzens complètent en effet un podium ultra-compétitif aux côtés d’Arsenal (1e) et Liverpool (2e). Avec 9 victoires en 14 journées, l’équipe de Pep Guardiola espère une nouvelle fois être sacrée à la fin de la saison, histoire d’appuyer une dictature qui dure déjà depuis une décennie. Mais alors que Manchester City affronte Aston Villa mercredi soir (21h15), à Birmingham, pour une rencontre qui s’annonce décisive dans cette première partie de campagne, l’entraîneur espagnol a tenu à rassurer tout le monde.

«Mon sentiment aujourd’hui est que nous allons gagner la Premier League. Aujourd’hui, si vous me demandez ce que je pense, nous allons gagner la Premier League. Si vous jouez au même niveau que Liverpool et Tottenham, nous allons encore gagner. Les gens n’y croient pas parce qu’il y a eu trois matchs nuls. Mais oui, nous allons le refaire, tout en sachant que ce n’est pas facile, parce que aucune équipe ne l’a encore fait, c’est pourquoi la difficulté est là», raconte Pep Guardiola, serein. Son palmarès et la saison dernière parlent pour lui.