Indice UEFA : l’incroyable démarrage de la France

Ça y est la Ligue des Champions a fait son retour cette semaine. Cette C1 nouvelle formule a ouvert le bal avec, pour la première fois, quatre clubs français en lice. Une excellente nouvelle d’autant que la présence au mois de septembre du PSG, de Lille, de Brest et de l’AS Monaco assure des points de bonus. Autant dire que la France a fait le plein avant même le début des rencontres.

Visiblement surmotivés par cette nouvelle formule de la Champions League, les clubs de l’hexagone, hormis le LOSC défait logiquement à Lisbonne (2-0) face au Sporting, ont fait mieux que tenir leur rang. Si le PSG a connu toutes les peines du monde à se défaire de Gérone (1-0), Brest a réalisé des débuts de rêve pour son premier match de C1 en s’imposant 2-1 au Roudourou face aux Autrichiens du Sturm Graz. Et que dire de l’AS Monaco brillant vainqueur du FC Barcelone de Lamine Yamal et de Robert Lewandowski (2-1) à Louis II grâce à sa jeunesse triomphante à commencer par les deux buteurs de la soirée Maghnes Akliouche et George Ilenikhena.

Les Pays-Bas déjà loin derrière

Autant de performances qui placent la France au troisième rang des nations au classement de l’indice UEFA pour la saison en cours, devant l’Angleterre, l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne. Un classement à prendre avec toute la mesure qui s’impose puisque la France ne dispose plus que de 6 qualifiés sur 7 avec l’élimination prématurée du RC Lens en barrage de la Ligue Europa Conférence. Autant dire, qu’il y a donc de bonnes chances de voir les pays mentionnés (qui disposent de 7 voire de 8 clubs qualifiés) ci-dessus repasser devant la France dès la semaine prochaine.

Souhaitons que Nice et l’OL, les deux représentants tricolores qui feront leurs débuts la semaine prochaine en Ligue Europa réaliseront des performances dignes de celles du PSG, de Brest et de l’AS Monaco. L’objectif étant bien évidemment de conserver en fin de saison cette fameuse cinquième place synonyme de 4e strapontin pour la Ligue des Champions. D’ailleurs, à propos des Pays-Bas, principal concurrent l’an passé de la France, les débuts sont loin d’être idéaux avec deux grosses claques pour les deux qualifiés en C1, à savoir le PSV Eindhoven défait logiquement à Turin face à la Juventus (3-1) et le Feyenoord, étrillé à domicile face le Bayer Leverkusen (4-0). Avec une avance de 5,050 points sur les Pays-Bas, la France peut voir venir…

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2024/25 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 20/09/2024 :

-1. Rep. Tchèque 5,700 points (4/5)

-2. Portugal 5,400 points (5/5)

-3. France 4,785 points (6/7)

-4. Allemagne 4,750 (8/8)

-5. Slovaquie 4,625 points (1/4)

-6. Italie 4,500 (8/8)

-7. Angleterre 4,428 (7/7)

-8. Espagne 4,285 points (7/7)

-9. Suède 4,250 points (1/4)

-10. Autriche 4,200 points (4/5)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2020 et 2025) :

-1. Angleterre 90,160 points

-2. Italie 79,856 points

-3. Espagne 74,846 points

-4. Allemagne 72,660 points

-5. France 59,950 points

-6. Pays-Bas 54,900 points

-7. Portugal 51,416 points

-8. Belgique 44,600 points

-9. Rep. Tchèque 39,250 points

-10. Turquie 36,100 points