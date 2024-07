Manchester United casse sa tirelire pour Leny Yoro

C’est la fin d’un long feuilleton qui aura eu quelques rebondissements tout de même. Jeune talent du LOSC, Leny Yoro s’est rapidement mis l’Europe à ses pieds. Il faut dire qu’un jeune défenseur central aussi impressionnant et serein à seulement 17 ans avait de quoi faire saliver les plus grosses écuries européennes. Très vite, le PSG et le Real Madrid se sont lancés dans ce dossier avec cette volonté de rapidement enrôler le jeune international espoir français. Titulaire indiscutable la saison dernière (44 matches), il avait confirmé qu’il faisait déjà partie des meilleurs joueurs à son poste.

Si le club de la capitale avait une longueur d’avance dans ce dossier, la presse espagnole semblait expliquer que le joueur souhaitait rejoindre l’Espagne et le club madrilène, qui avait même dégainé une offre d’environ 20 millions d’euros pour le Français. Offre jugée insuffisante par le LOSC qui voulait évidemment récupérer une belle somme pour la réinvestir cet été. Et face à la lenteur des négociations, un club a surgi de nulle part : Manchester United. Les Red Devils en pleine reconstruction, sont arrivés avec une offre qui n’a pas fait hésiter longtemps le club nordiste et le joueur.

Leny Yoro explique pourquoi il a choisi Manchester United

Un transfert à plus de 60 millions d’euros

Et ce jeudi 18 juillet, les pensionnaires d’Old Trafford ont officialisé l’arrivée de Leny Yoro qui a signé jusqu’en juin 2029 avec une année en option. «Manchester United a le plaisir de confirmer que Leny Yoro a rejoint le club, sous réserve d’enregistrement. Le défenseur français a signé un contrat jusqu’en juin 2029, avec une option de prolongation d’une année supplémentaire. À seulement 18 ans, Yoro a déjà disputé 60 matchs en équipe première pour Lille OSC. La saison dernière, il a été nommé dans l’équipe de Ligue 1 de la saison après avoir aidé son club à terminer quatrième du championnat.», peut-on lire dans le communiqué officiel du club anglais.

Comme nous vous le révélions, Manchester United a déboursé plus de 60 millions bonus compris pour s’attacher les services de Leny Yoro qui devra donc succéder à Raphaël Varane au cœur de la défense mancunienne. Un renfort très intéressant pour Erik ten Hag qui cherchait à rajeunir considérablement son secteur défensif. C’est chose faite. De son côté, le LOSC récupère un très gros chèque qui va faire du bien aux finances et qui permettra aussi d’investir sur le marché des transferts.