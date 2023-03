Real Madrid : Karim Benzema se fait fracasser après le Clasico

La suite après cette publicité

Le réveil est dur à Madrid ce matin. Pour les supporters madrilènes, du moins. Dimanche soir, les troupes de Carlo Ancelotti se sont inclinées 2-1 sur la pelouse du FC Barcelone, avec un but de Franck Kessié dans le temps additionnel. Un mauvais résultat qui scelle presque définitivement la Liga en faveur des Barcelonais, les Catalans ayant désormais 12 points d’avance sur leur rival merengue. Une rencontre pendant laquelle Karim Benzema a eu du mal…

Déjà un peu égratigné par la presse et les supporters depuis le retour à la compétition post-Mondial, le Français suscite de nombreux débats à Madrid, sur sa gestion et sur son remplacement dans un avenir proche. Et nul doute qu’on va encore avoir droit à de nombreux débats après sa prestation de dimanche soir en terres catalanes. Notre rédaction lui a attribué la pire note côté madrilène, avec un 4/10, mais ce n’est rien à côté des analyses de la presse madrilène, particulièrement virulente.

La presse est sans pitié

Le journal AS lui a ainsi attribué un… 0/10, avec un commentaire très dur : « invisible, une fois de plus. Rien de rien. Il ne parvient pas à contribuer à la possession en décrochant, comme il n’apparait pas dans la surface rivale. Il est à des kilomètres de ce Benzema qui a gagné le Ballon d’Or. On le voit sans rythme, lent, mais de façon générale, il devrait pouvoir courir et jouer mieux. Si le Real Madrid le récupère, il aura un trésor, mais le club attend depuis trop longtemps. Et ça ne vient pas ».

De son côté, Marca ne distribue pas de notes mais est aussi assez négatif. « Il n’est pas là. Ou en tout cas, pas comme avant. On sent qu’il n’est pas bien physiquement à cause de ses problèmes physiques et ça pèse dans le jeu et la prise de décision », indique le journal espagnol. Benzema est loin de son meilleur niveau. Encore disparu au Camp Nou. […] Le Clasico était une bonne occasion pour se refaire et laisser de côté les doutes, mais il n’a pas pu faire le match qu’il souhaitait, y va de son côté Defensa Central. C’est dur…