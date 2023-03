FC Barcelone - Real Madrid : les notes du match

La suite après cette publicité

La plus grande et mythique affiche du football mondial avait lieu ce dimanche soir en Espagne avec le déplacement du Real Madrid au Camp Nou pour y défier son ennemi juré du FC Barcelone, lors de la 26ème journée de Liga. Une rencontre qui sentait bon la poudre avec la rivalité évidente entre les deux clubs, la course au titre encore possible mais aussi par l’actualité croisée récente dans l’affaire Negreira faisant couler beaucoup d’encre dans la presse espagnole. Du reste, si le match avait débuté sur les chapeaux de roue pour les Blaugrana avec trois arrêts rapides du gardien belge, Thibaut Courtois sur des tentatives de Robert Lewandowski (3e), Raphinha (5e) puis de Sergi Roberto (6e), ce sont bien les Merengues qui ont ouvert le score rapidement grâce à un gros travail de Vincius sur le côté gauche, auteur d’un centre détourné de la tête par Ronald Araujo dans ses propres cages (9e, 0-1).

Le reste de la première période a été un échange de moments forts entre un Real Madrid calme et réaliste sur chaque rare phase offensive et un Barcelone beaucoup plus actif et dangereux dans la surface madrilène. Pour exemple, à plusieurs reprises, les hommes de Xavi ont bien failli égaliser avant la pause. Par deux fois, le défenseur Andreas Christensen s’est offert une belle opportunité sur corner, avec une solide déviation du talon (24e) puis de la tête repoussée par un infatigable Courtois (32e). Le tir puissant enroulée par Raphinha a aussi été bloquée par le portier belge mais c’est bien Sergi Roberto qui a réussi à trouver la brèche à la dernière seconde du premier acte (45e, 1-1) avec cette frappe aux abords de la surface, parfaitement placée pour tromper le gardien du Real Madrid. A la mi-temps, les deux équipes rivales se tiraient la bourre avec une réalisation de part et d’autre.

Dans le second acte, les Catalans ont semblé toujours un poil supérieurs à leurs visiteurs historiques, à l’image de ce sublime centre-tir de Sergi Roberto (52e). Mais les Merengues n’ont jamais apparu réellement au bord de la noyade et ont toujours su répondre en s’appuyant sur ses deux flancs, comme par cette volée loupée de peu par Federico Valverde (47e) issue d’une percée de Vinicius. L’attaquant polonais, Robert Lewandowski a eu beau tenter par tous les moyens de mettre le Barça devant, ses tentatives n’ont jamais pu faire trembler les filets de Thibaut Courtois. Sa première frappe de la mi-temps a été détournée par Éder Militão (62e). Il a ensuite fait preuve d’une grande ingéniosité pour tenter une belle reprise acrobatique qui est passée à côté du cadre (67e). Et enfin, son tir en pivot après un bon démarquage a fini dans les petits filets extérieurs (76e).

A peine entré en jeu, Marco Asensio a repris, au point de pénalty, un centre brossé par Dani Carvajal mais l’arbitre Monsieur Ricardo De Burgos Bengoetxea l’a finalement refusé à l’aide du VAR pour une position de hors-jeu d’un petit millimètre (80e). Dans les derniers instants de cette belle bataille intense, le milieu ivoirien, Franck Kessié a décroché une frappe puissante sur un centre en retrait de Alejandro Baldé (90e+1, 2-1), trompant enfin la muraille Thibaut Courtois, auteur de six parades sur la rencontre. Une bien belle action collective qui a offert un précieux succès symbolique (2-1) pour les Catalans. Au classement, le FC Barcelone reste toujours en tête de la Liga, devant le Real Madrid qui pointe désormais à douze unités de la première place. Après la trêve internationale, les Madrilènes accueilleront Valladolid à Santigao Bernabeu, au cours de la 27ème journée, tandis que les Barcelonais se déplaceront à Elche, toujours bon dernier au classement du championnat espagnol.

L’homme du match

- Christensen (7,5) : titulaire indiscutable depuis le début de la saison, le Danois a une nouvelle fois confirmé qu’il était un pilier du système de Xavi. Pas inquiété lors des 45 premières minutes, il s’est montré à son aise offensivement en se procurant deux belles occasions sur corner (24e, 32e). Il a également montré tout son apport défensif après la pause en réalisant des interceptions décisives. L’homme idéal en défense central, que recherchait tant Barcelone ces dernières années.

FC Barcelone

- Ter Stegen (5) : mis à part cette ouverture du score malheureuse contre son camp d’Araujo où il ne peut rien, le gardien allemand a vécu une première période tranquille, sans accroc. Comme à son habitude, il a plutôt été bon dans la relance au pied. Au retour des vestiaires, il a été toujours très peu inquiété. S’il a été souvent le sauveur des Catalans ces derniers temps, cette fois-ci sa défense lui a permis de vivre une soirée tranquille.

- Araujo (3,5) : dans son duel avec le fulgurant Vinicius, le défenseur uruguayen ne pouvait pas plus mal débuter en inscrivant un CSC après un centre du Brésilien. En plein doute après ce coup du sort, il a eu du mal à se remettre dans son match, se faisant facilement éliminé par son adversaire du soir. Il termine mieux la première mi-temps en réalisant le centre qui amène le but de Sergi Roberto. Il a de nouveau subi la loi de « Vini Jr» après la pause, où il était toujours un temps en retard. Étonnamment paralysé par l’enjeu de la rencontre.

- Koundé (6) : à l’image de ses dernières prestations, l’international français a été une nouvelle fois solide défensivement. Il a réussi plusieurs interventions très hautes sur le terrain. Dans son face-à-face avec Benzema, il a bien muselé le Ballon d’or 2022 de bout en bout. Sa science du placement et sa lecture du jeu ont été une nouvelle fois d’une grande qualité. Il s’est définitivement installé dans l’axe du Barça.

- Balde (5,5) : très en forme ces dernières semaines, le phénomène espagnol a d’abord réalisé une première mi-temps en demi-teinte. S’il a été souvent utilisé sur son flanc gauche, ses centres n’ont pas toujours trouvé preneur. Ses combinaisons avec Gavi ont été intéressantes. Alors que de coutume, il perce régulièrement les défenses par sa vitesse, il a été un peu trop discret dans ce domaine ce soir. Il bonifie sa prestation de délivrant le centre pour le but de Kessié. Doit tout de même progresser pour encore plus peser sur ce type de rencontre.

- De Jong (5) : véritable plaque tournante du FC Barcelone, le milieu de terrain a orienté correctement le jeu de son équipe sans prendre trop de risques. Comme souvent avec lui au Barça, il était positionné trop bas sur le terrain pour apporter du danger dans la surface. Son volume de jeu a été toutefois toujours primordial. Mais les regrets par rapport à son énorme potentiel sont toujours présents.

- Busquets (5) : la légende des Blaugranas débute mal sa rencontre en étant un peu trop passif face à la percée de Vinicius qui va amener le premier but. En position offensive, « Busi » a comme souvent dirigé le jeu de son équipe avec notamment des longs ballons dans la profondeur. Il a été toutefois coupable de plusieurs pertes de balle dangereuses pour ses partenaires. Une copie plutôt neutre.

- Sergi Roberto (7) : titulaire surprise à la place de Kessié, l’homme à tout faire des Catalans a répondu présent lors de ce Clasico. D’abord à la récupération du ballon, où il a été décisif dans le pressing imposé par les hommes de Xavi. Puis offensivement où il s’est créé rapidement une belle opportunité (6e), avant d’égaliser juste avant la mi-temps (45e). Il a également été très mobile tout au long de la rencontre en proposant sans cesse des solutions. Un visage qu’il n’avait plus montré depuis une éternité.Remplacé par Franck Kessié (77e), qui marque certainement le but du titre (90e+2).

- Raphina (6,5) : en pleine bourre ces dernières semaines, le Brésilien a confirmé son état de forme flamboyant ce dimanche. Joueur le plus remuant, il s’est créé plusieurs situations de but (6e, 34e, 74e). Ses centres fouettés ont fait un mal fou aux Madrilènes. Il participe également à l’égalisation en frappant juste avant le tir de Roberto. Son influence ne faiblit pas en seconde période en étant toujours aussi percutant. Remplacé par Ferran Torres (83e), qui n’a pas eu l’occasion de s’exprimer.

- Lewandowski (6) : l’avant-centre polonais rentre parfaitement dans sa rencontre avec une lourde frappe (3e). Très bon dos au but, où il a permis aux Barcelonais de conserver le ballon, l’ancien buteur du Bayern Munich s’est retrouvé parfois esseulé sur le front de l’attaque. Il a crée tout de même du danger dans l’arrière-garde de la Maison Blanche à l’instar de sa frappe en pivot (59e). Il est tout proche d’inscrire un but fabuleux (67e). Une prestation sans but mais avec un énorme rendement offensivement.

- Gavi (5) : élément central du dispositif catalan, le jeune Espagnol a été essentiel pour les siens, notamment en phase défensive. Son agressivité et son pressing de tous les instants a permis aux locaux d’étouffer les Merengues. S’il a cassé quelques lignes avec ses passes, il lui manque encore cette vista qui ferait de lui un joueur déjà hors norme pour son âge. Remplacé par Ansu Fati (90e), qui a participé à la fête.

Real Madrid

- Courtois (7) : partie difficile pour le gardien belge, qui n’a rien pu faire sur l’ouverture du score, ni sur le deuxième but encaissé. Mais pourtant, Courtois a réalisé un grand match en réussissant cinq parades décisives devant Lewandowski (3e), Raphinha (24e), Christensen (32e), puis encore Raphinha (34e, 74e).

- Nacho (5) : fautif sur la grosse occasion de Raphinha (6e), avant une bonne montée lors du but de Vinicius Jr. Mais Nacho a également fait preuve de trop d’agressivité, à l’image d’un premier carton jaune reçu (18e), avant une faute sur le Brésilien qui n’a pas été signalé par l’arbitre (42e). Après la pause, il a encore été solide dans son duel contre Raphinha (51e). Remplacé par Mendy (63e)

- Rudiger (5,5) : de l’efficacité dans les duels aériens, à l’image d’un joli bloc aérien devant Gavi (38e). Avec une attaque barcelonaise dangereuse, qui a cadré cinq frappes ce dimanche soir, il s’est montré propre dans ses duels défensifs. Un excellent retour à noter devant Lewandowski (61e).

- Militao (4) : moins en vue que Rudiger, le Brésilien a été plus en difficulté dans les duels (3 perdus). Sur le but encaissé, il ne peut que dévier la frappe de Raphinha. En revanche, il se fait surprendre par Baldé sur le côté, au moment du deuxième but catalan qui a provoqué la défaite merengue.

- Carvajal (4) : un très bon retour défensif devant Lewandowski (13e), avant de se faire rattraper par les événements. Beaucoup de pertes de balle à signaler (22) et un jeu défensif délicat, à l’image de quelques erreurs sur Baldé. Il est d’ailleurs bien trop en retard lors du deuxième but encaissé par le Barça.

- Kroos (5) : précieux défensivement, il a beaucoup aidé pour empêcher le bloc barcelonais de percer la défense. Un total de trois ballons récupérés et trois duels gagnés. En revanche, il a eu plus de mal à trouver ses partenaires d’attaque et a été gêné par le dispositif des Catalans. Remplacé par Rodrygo (62e)

- Camavinga (5,5) : un début de match décisif sur son côté gauche, récompensé par une belle passe pour Vinicius Jr., à l’origine de l’ouverture du score. Positionné dans un rôle de milieu de terrain ce soir, il a tenté de casser les lignes du milieu de terrain catalan, mais s’est frotté à une organisation catalane parfaite. Défensivement, il a récupéré deux ballons. Remplacé par Tchouaméni (76e).

- Modric (6) : beaucoup de mobilité en première période, il s’est montré précieux pour ressortir les ballons sous la pression de la domination catalane. Son activité a permis au Real Madrid de tenir dans les temps faibles. Un peu plus en difficulté en après la pause, il a été remplacé par Ceballos (76).

- Vinicius Jr. (6,5) : il a fait énormément de mal à la défense du Barça, tout au long de la rencontre. Avec énormément d’activité en début de match, à l’image d’un joli dribble lui permettant de déposer Araujo, sur son côté (16e), avant une nouvelle série de dribbles (27e). Son bon début de match a été soldé par une percée décisive sur l’ouverture du score. Ce fut de même en seconde période, où Araujo, déjà buteur contre son camp, a dû tout donner pour l’empêcher de passer.

- Benzema (4) : un premier tir arrêté par Ter Stegen (1e), puis la partie de l’ex-international français a ensuite été plus difficile. Parfaitement pris par Koundé et Christensen, il a eu beaucoup de mal à se procurer des occasions et combiner, comme à son habitude. Un total de quatre tirs tentés, qui n’ont rien donné ou ont stoppé par Ter Stegen (79e).

- Valverde (5,5) : avec beaucoup d’activité défensive sur son côté, l’Uruguayen a récupéré un total de trois ballons ce soir. Offensivement, il a également beaucoup essayé de chercher Benzema, mais la défense barcelonaise s’est montrée solide devant son public. En revanche, il n’a pu tenter qu’un seul tir, qui n’a rien donné. Remplacé par Asensio (76e), qui pensait ouvrir le score, mais a été rattrapé par le VAR.