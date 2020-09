Inter : Diego Godin tout proche de Cagliari

L’an dernier, l’Inter Milan souhaitait enrôler un jouer d’expérience. Les Nerazzurri avaient alors convaincu Diego Godin de ne pas prolonger son bail à l’Atlético de Madrid pour arriver gratuitement en Lombardie. Un an et 23 matches de Serie A plus tard, l’Uruguayen âgé de 34 ans va déjà quitter l’Inter.

Annoncé dans le viseur du Stade Rennais, Diego Godin va finalement rebondir du côté de Cagliari. L’information est signée par la Gazzetta dello Sport qui ajoute que l’ancien Colchonero ne sera pas prêté mais bien transféré. Pas de passage en Bretagne donc pour le Sud-Américain.