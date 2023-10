Ousmane Dembélé a balancé sur Benjamin Pavard pour qu’il ne signe pas au Barça

Le mercato est un véritable casse-tête pour Xavi et le FC Barcelone. Le coach blaugrana attend des recrues, mais la situation économique de son club l’empêche de voir la plupart de ses vœux être exaucés. Et ce soir, Sport relaie une information diffusée dans un des podcasts de Catalunya Radio, « Barça Resevat ». Et ça va faire jaser, notamment en équipe de France.

La suite après cette publicité

Le podcast affirme en effet que deux joueurs ont empêché les arrivées de Arthur Melo et de Benjamin Pavard lors du mercato hivernal 2023. Sergio Busquets a ainsi déconseillé Xavi de faire revenir le Brésilien. Quant à Pavard, c’est Ousmane Dembélé qui aurait dit à son coach de ne pas faire venir son compatriote. Aujourd’hui joueur du PSG, « Dembouz » aurait indiqué à l’époque à Xavi que Pavard était un joueur conflictuel et qui crée des problèmes dans un vestiaire. Le nouveau défenseur de l’Inter appréciera.