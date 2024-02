LdC : le Real Madrid d’un grand Lunin fait chuter le RB Leipzig en Allemagne

Le fièvre de la Ligue des Champions est officiellement de retour dans le ciel européen après plusieurs mois d’une attente interminable. Le Real Madrid, lauréat de quatorze coupes à grandes oreilles, se déplaçait ce mardi soir en Allemagne, sur la pelouse de la Red Bull Arena pour y défier Leipzig, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, les Allemands s’articulaient dans un 4-4-2 avec Péter Gulácsi dans les cages derrière Mohamed Simakan, Willi Orbán et Lukas Klostermann. Xaver Schlager était placé comme sentinelle avec Dani Olmo à ses côtés tandis que Benjamin Henrichs et David Raum occupaient les couloirs. Le duo constitué de Loïs Openda et Benjamin Šeško avec Xavi Simons en soutien se tenait prêt à défier les Merengues. De leur côté, les Espagnols s’organisaient dans un 4-4-2 losange avec Andriy Lunin qui officie comme dernier rempart. Devant lui, Dani Carvajal, Nacho Fernandez, Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy formaient la défense. Federico Valverde, Toni Kroos, Eduardo Camavinga et Brahim Diaz campaient l’entrejeu madrilène, tandis que Vinicius Junior était associé à Rodrygo en attaque.

La rencontre a débuté sur un rythme intense. Sur un corner tiré à droite par David Raum, Lunin a mal dégagé le danger des deux poings, remettant le cuit dans l’axe. Le ballon est par la suite revenu sur Xaver Schlager dont la volée a rebondi sur le sol pour se diriger vers le second poteau. Bien placé, Benjamin Šeško a poussé le ballon au fond des filets mais l’arbitre de la rencontre, le Bosnien Irfan Peljto, a finalement signalé le Slovène hors-jeu (2e). Une décision qui n’a pas fini de faire couler de l’encre, tant le but semblait plutôt valable au ralenti. Les joueurs de Carlo Ancelotti n’ont pas tardé à réagir sur corner, mais la tête d’Aurélien Tchouameni a été repoussée par la défense allemande. Le tir de Camavinga sur le centre de Rodrygo a été capté par Péter Gulácsi (9e). Servi en profondeur, Benjamin Šeško s’est encore retrouvé en bonne position à deux autres reprises mais ses tentatives n’étaient pas assez efficaces (10e, 20e). La lourde frappe du gauche de Benjamin Henrichs a également été captée par le portier ukrainien (15e). Les troupes de Marco Rose se sont procurées plusieurs belles opportunités, les joueurs du Real semblaient même frustrés et vexés à l’image de ce gros tacle de Dani Carvajal sur Xavi Simons (32e). A la pause, le score était toujours vierge (0-0) mais la partie était très intense avec beaucoup d’énergie et d’agressivité, ce qui promettait une belle deuxième période…

Et soudain, le génie de Brahim Diaz…

Au retour de vestiaire, alors que les deux coachs ont décidé de faire confiance aux mêmes acteurs, le RB Leipzig continuait de porter le jeu vers l’avant, notamment sur corner mais sans réelle efficacité. Et sur un coup de génie de Brahim Diaz, le Real Madrid est parvenu à ouvrir le score (49e). Parti côté droit, l’international espagnol a repiqué dans l’axe et s’est présenté devant la surface allemande pour déclencher un tir qui s’est directement logé dans la lucarne gauche de Péter Gulácsi. Sonnés mais pas KO, les joueurs de Marco Rose ont essayé de réagir rapidement. Dans l’axe, Benjamin Henrichs a provoqué avec intensité pour un formidable ballon vers la droite de la surface à Dani Olmo mais son tir a été repoussé par Andriy Lunin. Benjamin Šeško avait bien suivi mais sa reprise a été contrée en corner par le gardien du Real (51e). Dans la suite du second acte, les Merengues ont définitivement pris l’ascendant psychologique. A plusieurs reprises, ils ont failli doubler la mise. Suite à une récupération haute de Federico Valverde sur Willi Orban, le Real Madrid est parti très rapidement en contre. Servi entre les lignes, Vinícius a trouvé son compatriote, Rodrygo, mais la tentative de ce dernier n’était pas cadrée (64e). Lancé sur la gauche, Vinícius a provoqué à nouveau dans la surface en se jouant de la défense allemande puis a délivré un petit tir subtil vers la droite du but qui s’est écrasé sur le poteau droit. Derrière, Brahim Díaz n’a pas pu reprendre de volée (72e).

Et à dix minutes de la fin du temps réglementaire, le show d’Andriy Lunin, déjà auteur d’une belle partie jusqu’à maintenant, a atteint son paroxysme. Trois parades décisives en trois minutes. Rien que ça. Dans l’axe, Xavi Simons a enchaîné contrôle de la cuisse et reprise de volée vers la gauche du but. D’une manchette, Andriy Lunin a repoussé cette lourde frappe (81e). Ensuite, lancé en profondeur sur la droite de la surface du Real Madrid par Amadou Haidara, Benjamin Šeško a armé un tir fort vers la droite du but mais Andriy Lunin a encore repoussé (82e). Et enfin, héritant d’un ballon revenant dans l’axe à 25 mètres des cages, Amadou Haidara a placé une frappe vers la lucarne gauche qui a été déviée en corner par le portier ukrainien. Au total, l’ancien gardien du Zorya Louhansk a réalisé 10 parades pour sécuriser le succès de son équipe (0-1), dans ce match aller. Rendez-vous désormais le 6 mars prochain pour le match retour, sur la pelouse du stade Santiago Bernabeu. Entre deux, les joueurs de Carlo Ancelotti devront disputer trois rencontres de Liga, contre le Rayo, le Séville FC et Valence, dont deux matchs à l’extérieur. Un bon moyen de confirmer les bonnes impressions de ce mardi soir. Quant aux Allemands, le RB Leipzig disputera aussi trois parties de Bundesliga, face au Borussia Mönchengladbach, au Bayern Munich et à Bochum.