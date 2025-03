Tigres : Gignac a vexé une légende mexicaine

Récemment interrogé par les médias mexicains, André-Pierre Gignac a évoqué son futur, mais l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille en a également profité pour défendre Javier Hernandez, Chicharito, sévèrement critiqué depuis qu’il est revenu à Chivas. « Le football n’est pas si facile. Soyez prudents, mais je suis content qu’il soit là parce que les jeunes de Chivas vont beaucoup apprendre… Vous êtes terribles, vraiment. Désolé, mais vous tous. Ils sont terribles avec lui. Oui, ce n’est pas parce que je l’aime ou quelque chose comme ça, mais la vérité est qu’ils sont terribles. Ils le tuent. Je suis sûr qu’il peut encore contribuer et marquer des buts, mais un joueur qui a joué pour le Real Madrid, à Manchester United, à Leverkusen et d’autres grands clubs ; qui a marqué des buts partout, même si c’était pour le Real Madrid ; ils peuvent dire ce qu’ils veulent, mais il faut marquer des buts et il faut jouer aux côtés de ces monstres. Il a eu une carrière fantastique et il est peut-être le Mexicain avec la plus belle carrière en Europe.»

Mais alors que le Français pensait bien faire, sa dernière phrase a visiblement vexé une légende du football mexicain : Hugo Sanchez. Âgé de 66 ans, ce dernier n’a pas apprécié qu’APG ait oublié son passage sur le Vieux continent où il a inscrit 208 buts en 282 matches avec le Real Madrid (il a été 5 fois Pichichi de suite entre 1985 et 1990) et remporté une Cope UEFA et 5 Ligas avec les Merengues. « Javier (Hernandez) a eu une carrière extraordinaire. Mais, comme le dit Mario (Carillo), avant de parler, il faut être informé, si on ne l’est pas, il vaut mieux se taire et ne pas dire quelque chose que l’on ne sait pas et que l’on ne connaît pas, parce qu’en un instant on peut perdre sa crédibilité, comme la FIFA au sujet de Leon (le club exclu du Mondial des Clubs, ndlr). Gignac devrait faire attention à ce qu’il dit, il va perdre sa crédibilité dans ce pays. Si on parle comme ça en France, je ne pense pas qu’on soit irrespectueux quand on parle de Platini ou de Zidane », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Mediotiempo.