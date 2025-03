Tigres : André-Pierre Gignac lâche deux énormes bombes sur son avenir

Bienvenue au Mexique. Ces derniers mois, plusieurs grands noms du football ont débarqué en Liga MX. C’est le cas du Colombien James Rodriguez, qui a rebondi au Club Léon après un passage très compliqué au Rayo Vallecano. Sergio Ramos, lui, a filé du côté de Monterrey où il évolue chez les Rayados. Tout cela enchante André-Pierre Gignac, qui a posé ses valises il y a près de dix ans au Mexique. Interrogé par Fox Sports, l’attaquant des Tigres a été invité à s’exprimer au sujet de ces nouvelles arrivées qui mettent un coup de projecteur sur le championnat local. « La fraîcheur vient de ces nouveaux joueurs. Je suis arrivé à 29 ans. C’est une sensation formidable, mais récemment, nous avons accueilli des joueurs qui sont magnifiques à regarder jouer. C’est formidable pour le football mexicain de pouvoir recruter ces joueurs. Je pense que beaucoup d’autres viendront.»

La suite après cette publicité

APG avertit Sergio Ramos et les nouvelles stars de la Liga MX

Parmi eux, il y aura peut-être Angel Di Maria, dont le nom a été cité au Club América. Content de l’évolution de la Liga MX, APG a tout de même tenu à envoyer un message aux nouveaux venus. « Nous avons besoin d’engagement, de dévouement, car on ne vient pas ici pour terminer sa carrière tranquillement. Le Mexique est beau, mais ce n’est pas ce que nous voulons. Nous voulons des joueurs engagés.» Le Français, qui va croiser la route de Sergio Ramos et de l’autre club de Monterrey le 13 avril prochain, n’a pas l’intention d’agir d’une façon différente avec l’ancien du PSG. Il ne compte pas lui demander son maillot. « Non… je ne sais pas. Je n’aime pas trop ça. J’ai un peu d’ego là-dedans ; je ne suis pas parfait. Je préfère qu’on me le demande», a-t-il avoué en riant avant d’évoquer la situation particulière de Javier "Chicharito" Hernandez, qui est critiqué du côté des Chivas de Guadalajara.

« Le football n’est pas si facile. Soyez prudents, mais je suis content qu’il soit là parce que les jeunes de Chivas vont beaucoup apprendre… Vous êtes terribles, vraiment. Désolé, mais vous tous. Ils sont terribles avec lui. Oui, ce n’est pas parce que je l’aime ou quelque chose comme ça, mais la vérité est qu’ils sont terribles. Ils le tuent. Je suis sûr qu’il peut encore contribuer et marquer des buts, mais un joueur qui a joué pour le Real Madrid, à Manchester United, à Leverkusen et d’autres grands clubs ; qui a marqué des buts partout, même si c’était pour le Real Madrid ; ils peuvent dire ce qu’ils veulent, mais il faut marquer des buts et il faut jouer aux côtés de ces monstres. Il a eu une carrière fantastique et il est peut-être le Mexicain avec la plus belle carrière en Europe.» Chicharito appréciera ces jolis mots. Après avoir parlé des autres, Gignac a évoqué sa situation personnelle.

La suite après cette publicité

Il ne va pas prendre sa retraite et prépare sa reconversion au Mexique

En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant tricolore de 39 ans, dont on a dit qu’il pourrait prendre sa retraite en 2025, a été clair au micro de Fox Sports. « Je veux rester à vie. Je me sens capable de jouer une année de plus et j’ai encore beaucoup de force. Je pense être encore dans le coup. Il y a toujours un objectif personnel, et le plus important, c’est l’objectif collectif. J’ai beaucoup de trophées. J’ai hâte d’en gagner un autre. Ce n’est pas une question de palmarès. Ce que je veux, c’est que le club continue de gagner même après notre départ.» APG, qui pourrait devenir président du club mexicain dans le futur selon la presse locale, a évoqué sa reconversion et le fait d’intégrer le conseil d’administration des Tigres.

« Au début de ma carrière, je disais que je voulais devenir entraîneur, mais avec le temps, c’est très stimulant de faire partie d’un conseil d’administration qui continue de vouloir remporter des trophées, des championnats et se développer à l’international. Je pense que Tigres a beaucoup progressé ces derniers temps et nous voulons poursuivre sur cette voie. Je suis déjà en formation et j’espère pouvoir bien me préparer.» Gignac envisage donc la suite main dans la main avec l’écurie de Monterrey. En attendant de se lancer dans une nouvelle carrière, Fox Sports indique qu’il devrait prolonger son bail jusqu’en 2026. La présence de son ami Guido Pizarro sur le banc pèse dans la balance pour Gignac, qui avoue se sentir Mexicain. «Je suis Mexicain, et j’adore être Mexicain. À cause de cette ferveur, de cette passion pour le football mexicain, pour les beaux maillots aussi, j’aurais adoré jouer pour El Tri (la sélection, ndlr), honnêtement.»