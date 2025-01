Tigres : l’avenir d’André-Pierre Gignac prend un virage totalement inattendu

Il y a dix ans, André-Pierre Gignac a posé ses valises au Mexique. Après une jolie carrière en Europe, l’ancien buteur du Toulouse Football Club et de l’Olympique de Marseille a décidé de se tenter l’aventure en Liga MX sous le maillot des Tigres. Un choix osé qui a beaucoup questionné à l’époque. Mais le Français l’a tout de suite assumé. Et il l’assume encore aujourd’hui. A Monterrey, il est devenu une légende, lui qui a marqué 219 buts en 401 rencontres et qui a empilé les records et les titres. Heureux, le natif de Martigues s’épanouit totalement. Mais après une décennie passée au Mexique, il arrive à un tournant de sa vie de joueur, mais aussi de sa vie d’homme.

Les dirigeants mexicains réfléchissent

En effet, son contrat chez les Tigres prendra fin officiellement le 30 juin 2025. Mais sa situation n’est pas encore réglée. Ce qui fait forcément couler de l’encre. Au début du mois de décembre, tous les voyants semblaient au vert puisque Fox Sports avait indiqué que ses dirigeants souhaitaient lui offrir un poste haut placé, à savoir celui de président "sportif" des Tigres. Et APG était plutôt partant pour cette reconversion, une fois qu’il aurait décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur. Un mois plus tard, le ton est bien différent dans la presse mexicaine. Fox Sports assure que la direction du Club Tigres UANL a de nombreux doutes concernant l’avenir d’André-Pierre Gignac.

De plus, on apprend que les têtes pensantes du club ne savent pas s’ils doivent proposer ou non une prolongation de contrat à celui qui est le meilleur buteur de l’histoire du club. L’avant-centre, qui a marqué 7 buts et délivré 1 passe décisive en 18 apparitions toutes compétitions confondues cette saison (14 titularisations), vient d’avoir 39 ans. Ce qui fait cogiter ses patrons. Mais pas seulement à en croire le journaliste de Fox Sports, Ruben Rodriguez. «L’attaquant français a vu son activité diminuer sous les ordres de Veljko Paunovic et il est également normal qu’à 39 ans il ne joue pas entièrement les matches. Mais au final, tout dépendra de la direction qu’il veut prendre et s’il y aura ou non un changement de génération d’ici 2025.»

Plusieurs options pour APG

Une tendance qu’a confirmée Roberto Flores, journaliste pour la Aficion sur la chaîne Telediario Mexico. «Pour André-Pierre Gignac, c’est très froid. Ils ne lui ont pas proposé de prolongation, ils ne se sont pas assis pour vérifier une prolongation de contrat et tout indique que son contrat se terminera en juin, du moins sur le terrain.» Outre AGP, d’autres joueurs des Tigres seront libres en juin prochain, à l’image de Guido Pizarro, Rafael Carioca et Nahuel Guzmán. Hier, le coach des Tigres, Veljko Paunoviç, a fait le point sur ce sujet et il n’a pas exclu de continuer avec APG. « Je ne veux pas les donner comme perdus, comme cela semble être dit. Ce sont des gens qui travaillent et qui continuent de laisser un héritage au club. Nous avons encore le temps pour qu’ils aient la possibilité d’agrandir l’héritage qu’ils vont laisser derrière eux.»

Pourtant, en coulisses, les Tigres s’activent d’ores et déjà pour trouver son remplaçant. Il y a quelques jours Record MX a dévoilé qu’André Silva est dans le viseur de la direction de Monterrey. Un indice de plus concernant l’avenir de APG. Dans le même temps, Abc Noticias indique que le buteur né en 86 pourrait bien raccrocher les crampons en fin de saison. Plus étonnant, certaines publications mexicaines ont évoqué un possible départ de Gignac pour le Club América. Ce qui paraît étrange, mais il est indiqué qu’APG entretient de très bonnes relations avec le coach du club, André Jardine, qui a connu le joueur lors des All Star Games et qui a été impressionné par ses qualités et son leadership.