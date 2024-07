Bordeaux : le maire Pierre Hurmic confirme le retour de Fenway

Ce feuilleton ne cesse d’avoir plein de rebondissements. Plus tôt dans la journée, une information du journal Sud Ouest affirmait que Fenway Sports Group était revenu à la table des négociations pour racheter les Girondins de Bordeaux. Une joie de courte durée puisque la presse anglaise, proche de Liverpool également détenu par Fenway, a rapidement démenti. Mais dans un grand entretien accordé à nos confrères de L’Equipe, le maire de la ville de Bordeaux, Pierre Hurmic, a quant à lui confirmé le retour officiel de Fenway Sports Group dans le dossier. Une réunion aurait d’ailleurs lieu ce lundi soir pour trouver des premières lignes d’accord à présenter pour assruer la DNCG demain :

«C’est la journée de tous les dangers mais, il y a deux ans, on s’est retrouvés dans une situation comparable et on s’en est sortis. J’espère, mais je n’ai pas d’éléments qui permettent de dire qu’on est plus optimistes. Demain, il y a match important, difficile. Je pense qu’il est gagnable. Les partenaires concernés financiers sont sérieux. Après, je ne suis pas dans la tête de Gérard Lopez, Fenway ou de la DNCG. Je me garde bien de faire un pronostic. Mais quand on fait de la politique, on a le tempérament optimiste. Comme beaucoup de Bordelais, j’aurais beaucoup de mal à me résoudre à la disparition des Girondins. On attend la décision avec inquiétude et espoirs», a-t-il affirmé.