PSG : Nasser Al-Khelaïfi visé par une plainte de son ancien assistant

Les ennuis judiciaires se poursuivent pour Nasser Al-Khelaïfi. Hicham Karmoussi, ancien assistant personnel de NAK pendant 10 ans, a porté plainte ce vendredi contre l’actuel président du PSG, selon RMC Sport. Si la plainte a été déposée contre X, elle viserait bien son ancien patron, accusé de travail dissimulé mais aussi d’harcèlement moral.

Homme de l’ombre de NAK entre 2011 et 2018, à travers diverses casquettes (chauffeur, intendant, logistique ou encore partenaire de tennis), Hicham Karmoussi raconte plusieurs moments de la vie privée du président du PSG. Il confirme notamment les informations de Libération, selon lesquelles Al-Khelaïfi aurait opéré à un ménage à son domicile, détruisant plusieurs données en cas de perquisition, ce qui aurait même causé un petit incendie. Il révèle en outre avoir dû garder en sa possession et sur "instruction" de son supérieur, plusieurs appareils électroniques comprenant des "contrats conclus entre M. Al-Khelaïfi et M. Valcke". «Je peux t’effacer en un claquement de doigts de la surface de la terre», serait également un exemple de pression à laquelle aurait dû faire face l’ancien majordome du président du PSG.

