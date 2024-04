Al-Ittihad : la guerre fait rage entre Karim Benzema et Abderazzak Hamdallah

Pour les suiveurs du championnat saoudien, c’est une situation à laquelle on pouvait s’attendre. Recruté l’été dernier par Al-Ittihad, Karim Benzema arrivait logiquement en tant que grande star du football mondial et détenteur du Ballon d’or. L’attaquant du Real Madrid, qui avait encore de belles années devant lui, avait décidé de rejoindre l’Arabie saoudite. Mais voilà, si Cristiano Ronaldo est arrivé à Al Nassr dans un effectif taillé pour lui, KB9 a rejoint un autre géant saoudien qui n’avait pas spécialement besoin d’un buteur. Car la pointe de l’attaque d’Al-Ittihad était occupée par le buteur marocain Abderrazzak Hamdallah, légende du championnat saoudien. Véritable machine à but en Arabie saoudite, l’attaquant de 33 ans (112 buts en 108 matches avec Al Nassr, son ancien club entre 2018 et 2021) avait rapidement marqué les esprits avec les Jaunes et Noirs.

La suite après cette publicité

Benzema dans le dur, Hamdallah régulier

L’été dernier, pour sa première saison, il avait marqué 25 buts en 31 matches de championnat et avait largement contribué au titre de champion d’Arabie saoudite. Désormais tout proche de devenir le meilleur buteur de l’histoire de Saudi Pro League, l’international marocain allait devoir partager la pointe de l’attaque avec Karim Benzema. Et alors qu’il est décrit comme un joueur à très fort caractère, on pouvait se questionner sur la cohabitation entre les deux hommes. Finalement, cela semblait plutôt bien fonctionner entre les deux hommes dans un système à deux pointes. Mais Hamdallah a fini tout doucement par éclipser Benzema. Pendant que le Français enchaînait les matches sans marquer, le Marocain continuait de planter des buts et pointe à la 3e place du classement des buteurs (18 buts en 21 matches).

À lire

JT Foot Mercato : Benzema en guerre contre son club

De quoi commencer à crisper un peu Karim Benzema ? C’est ce que la presse saoudienne révélait. L’ancien attaquant du Real Madrid, mécontent de son utilisation, avait poussé la direction à se séparer de Nuno Espirito Santo en début de saison. Sous les ordres de Marcelo Gallardo, sa situation ne s’est pas arrangée et une source fédérale a révélé que Karim Benzema menaçait de quitter le club cet été, mécontent du niveau de l’équipe et de son utilisation. Le départ de Gallardo serait même souhaité par le joueur. Entre-temps, Benzema avait aussi tenu des propos polémiques pour justifier ses prestations. «Je ne suis pas le même Benzema du Real Madrid parce que ce ne sont pas les mêmes matches, les mêmes joueurs… J’ai besoin d’aide sur le terrain, j’ai besoin de beaucoup de choses. Je ne peux pas gagner des matches seul» avait-il lancé. Et cela aurait pu s’arrêter là… mais c’était sans compter sur le frère du joueur qui en a remis une couche ensuite.

La suite après cette publicité

Des attaques des deux camps

« Karim Benzema, tu joues à gauche maintenant ? C’est un crime ! Ça n’a pas de sens. Le football doit être respecté » avait-il écrit sur son compte Instagram. Une phrase qui ciblait Gallardo, mais aussi Hamdallah titulaire en pointe, ce qui oblige KB9 à se décaler sur la gauche. Et cela n’a pas du tout plu à l’agent et frère d’Abderrazak Hamdallah. Dans une interview pour Kooora, ce dernier a complètement dézingué Benzema. «Il veut qu’il parte peut-être parce qu’il marque plus que lui ! Ce n’est pas un comportement professionnel et cela ne convient pas à un grand joueur comme lui. Et il ne faut pas oublier que c’est le Français qui a provoqué le départ de l’entraîneur. L’ancien Nuno Santo, et maintenant, il veut renverser Gallardo et quelques étrangers, dont Hamdallah. Benzema n’est-il pas celui qui a raté les tirs au but ? Le même qui a marqué contre son propre but à un moment où on attendait qu’il marque contre l’adversaire, celui qui n’est pas venu au camp (à Dubaï) de l’équipe en prétendant qu’il y avait une tempête qui l’a empêché de voyager ? Il a également pris le numéro 9 du meilleur buteur de l’équipe (Hamdallah) sans demander la permission, comme le font tous les joueurs professionnels du monde. C’est le même qui a tiré les penaltys de Hamdallah sans demander la permission, et c’est lui qui a pris le brassard de Romarinho sans demander la permission.»

Des déclarations saignantes donc et relayées par la presse saoudienne en masse. Et le frère de Benzema n’a évidemment pas manqué de réagir sous un post Instagram avec plusieurs émojis "rieur" pour se moquer des propos de l’agent de l’attaquant marocain. De quoi encore plus crisper les deux camps. Dans ses pages, le média Goal Arabia parle d’ailleurs d’une guerre entre les deux joueurs qui ont de fortes personnalités. Et alors qu’Al-Ittihad a perdu la finale de Supercoupe d’Arabie saoudite et semble aussi perdre le championnat, la fin de saison va s’annoncer électrique. Le futur de Karim Benzema pourrait bien faire beaucoup réagir lors du prochain mercato.