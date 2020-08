Mercato: ça s'agite autour de Boubakary Soumaré !

Un mercato de tous les dangers. Cet été, comme lors des derniers mercatos, le LOSC pourrait bien être victime de son succès. Les Dogues, qui se sont bien renforcés, ont déjà laissé filer Victor Osimhen du côté de Naples et ils devraient perdre Gabriel, qui va rejoindre Arsenal. Mais le groupe chapeauté par Christophe Galtier pourrait bien être amputé de l'un de ses meilleurs éléments, aussi talentueux que prometteur. Il s'agit de Boubakary Soumaré.

À 21 ans, le milieu de terrain, arrivé du Paris Saint-Germain lors de l'été 2017, a franchi les étapes les unes après les autres dans le nord, jusqu'à devenir titulaire en puissance la saison dernière. Pièce maîtresse de l'effectif de Christophe Galtier, l'international Espoirs français a su se faire une place de choix. De quoi attirer les regards. Lors du mercato d'hiver 2020, des écuries anglaises, dont Newcastle, ont d'ailleurs tenté leur chance. En vain. Mais sa cote a continué à grimper aux quatre coins de l'Europe. Quelques mois plus tard, Boubakary Soumaré attise encore et toujours les convoitises.

Selon nos informations, Arsenal est clairement sur les rangs. Les Gunners suivent le natif de Noisy-le-Sec depuis un petit moment. Son profil leur plaît toujours autant. Mais ils ne sont pas les seuls. Deux autres pensionnaires de Premier League sont aussi séduits par le Français nous a-t-on fait savoir. L'un d'entre eux est Manchester United. Le joueur figure dans une liste élargie des Red Devils, dont il n'est pas le premier choix. Enfin, l'AC Milan a aussi échangé à son sujet cet été. Des clubs qui devront donc convaincre le LOSC, qui a ouvert la porte au départ du joueur, ainsi que Boubakary Soumaré, dont l'avenir devrait s'écrire loin de l'Hexagone.