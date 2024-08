L’OL a fait une offre pour le successeur d’Ernest Nuamah

Après avoir promis à la DNCG de vendre pour 100 millions d’euros cet été, l’OL doit trouver des solutions. Pour l’heure : seuls Skelly Alvero, cédé au Werder Brême pour 5 millions d’euros, l’Irlandais Jake O’Brien, parti à Everton pour 20 millions d’euros, et Mamadou Sarr, cédé à Strasbourg pour 10, s’inscrivent au rayon des ventes. Ces dernières heures, il se murmurait que l’OL envisageait également de céder Orel Mangala, et possiblement Ernest Nuamah, à Everton, un club que souhaite racheter John Textor…

Pirouette économique ou jeu d’écritures… Qu’importe, le milliardaire américain fait appel à son sens de l’imagination pour atteindre cette fameuse somme des 100 millions. Dans cette optique, la vente d’Ernest Nuamah pourrait sérieusement aider le club, le Ghanéen ayant officiellement été acheté à Molenbeek pour 28,5 millions d’euros cet été. Dans la journée, le journal L’Équipe révélait que Lyon envisageait justement d’en récupérer 30 en cas de vente. Et voilà maintenant que le quotidien français nous informe de la possible identité de son successeur.

Carlos Forbs est ciblé

Selon L’Équipe, Lyon s’intéresserait désormais au profil de l’ailier portugais Carlos Forbs, joueur de l’Ajax Amsterdam depuis l’été dernier. Aperçu en Ligue Europa face à l’OM, l’attaquant de 20 ans avait donné des maux de tête à la défense phocéenne, et avait d’ailleurs marqué et été passeur décisif lors du spectaculaire match nul (3-3) de la 1ʳᵉ journée de phase de groupes.

Mieux qu’un intérêt, le club rhodanien aurait même déjà formulé une première offre écrite à l’Ajax Amsterdam, sans que le montant ait filtré. Par son profil de joueur rapide, déséquilibrant, et explosif, le gaucher affiche des similarités avec Ernest Nuamah. Et également au niveau des statistiques. En 21 rencontres d’Eredivisie, il avait marqué 2 buts et délivré 4 passes décisives la saison dernière.