Jordy Gaspar plaît à Troyes

Formé à l'OL avec qui il a fait ses grands débuts en professionnel un soir de septembre 2016 à Séville (1-0), Jordy Gaspar a rapidement signé à l'AS Monaco quelques mois plus tard. Sur le Rocher, rien ne va se passer comme prévu. Après un prêt au Cercle Bruges, le natif de Saint-Étienne retourne à Monaco et va disputer deux saisons avec la réserve.

Libre l'été dernier, le véloce latéral droit décide de rejoindre la Ligue 2 et plus précisément le GF38. Là bas, il retrouve ses sensations et retrouve petit à petit son meilleur niveau. 27 apparitions (24 titularisations) avec le club isérois qui a finalement échoué en barrage face au TFC pour une place en Ligue 1. L'ancien international U19 tricolore est de retour et ne laisse pas indifférent les recruteurs. Si Bordeaux est intéressé en Ligue 1, il n'est pas le seul. Selon nos informations, Troyes, fraîchement sacré champion de Ligue 2, est lui aussi clairement séduit par l'ancien Lyonnais qui pourrait faire, à 24 ans, un come-back intéressant en Ligue 1 dans les prochaines semaines.