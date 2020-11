Barça : Koeman explique la non-titularisation de Griezmann

La suite après cette publicité

Mardi soir, le FC Barcelone se déplaçait sur la pelouse du Dynamo Kiev sans Lionel Messi pour entamer la seconde partie des phases de poules de Ligue des Champions. Malgré l’absence du sextuple Ballon d’Or, les Catalans n’ont pas tremblé et l’ont emporté assez nettement 0-4 avec notamment un doublé de Martin Braithwaite et un but dans les dernières secondes d’un Antoine Griezmann en difficultés depuis son arrivée chez les Blaugranas. S’il a trouvé le chemin des filets, le champion du monde français n’a, à la surprise générale, pas débuté la rencontre, n’entrant qu’à la 66e minute.

Si les spéculations n’ont pas manqué, Ronald Koeman a rapidement tenu à mettre les points sur les i, affirmant qu’il avait une bonne raison. «Antoine a été l'un des joueurs qui a joué presque tous les matches jusqu'ici, et en sélection aussi. J'ai décidé de le faire jouer seulement une demi-heure pour des raisons physiques», a ainsi tenté d’expliquer le coach néerlandais au micro de Movistar+, à l’issue de la rencontre.