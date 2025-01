L’Arabie saoudite veut dépouiller le FC Barcelone

L’Arabie saoudite et son gouvernement comptent bien continuer leur razzia sur le foot européen. Les ambitions des décideurs du pays arabe sont toujours aussi démesurées, et forcément, ils regardent du côté des clubs qui fonctionnent bien en ce moment pour faire leurs emplettes. C’est le cas du FC Barcelone, et du côté de son centre de formation notamment, puisque La Masia est revenue à la mode suite à l’explosion de nombreux joueurs issus de l’académie blaugrana ces derniers mois.

Effectivement, les autorités saoudiennes comptent piocher au FC Barcelone. Unai Hernandez (20 ans), capitaine et joueur le plus décisif du Barça B, va ainsi partir en direction d’Al-Ittihad dans les prochains jours. Le club saoudien va débourser 5 millions d’euros et le départ du milieu de terrain offensif, qui a complètement surpris les dirigeants barcelonais, se confirmera dans les jours à venir.

Des départs qui se précisent

Et ce n’est pas tout. Sport indique que les Saoudiens ont jeté leur dévolu sur deux autres joueurs. D’abord, Pau Prim, milieu de terrain de 18 ans en fin de contrat avec le Barça. La Saudi Pro League s’est immiscée dans le dossier et aurait convaincu le joueur de ne pas prolonger afin de rejoindre un des clubs du championnat, qui a de grandes chances d’être Al-Qadisiyah, club entraîné par Michel, l’ancien de l’OM. Le média catalan explique qu’Arnau Pradas, ailier de 18 ans, va lui aussi quitter le club catalan en fin de contrat avec des options de rejoindre l’Arabie saoudite.

Trois joueurs plutôt majeurs de La Masia vont donc vraisemblablement s’envoler vers le pays arabe prochainement. Ce n’est pas tout, puisque l’équipe première risque elle aussi d’être menacée. Pedri a déjà été approché pendant ce mois de janvier, mais il a dit non et souhaite rester à Barcelone. Ces dernières semaines, il a aussi été question d’un intérêt saoudien pour des joueurs comme Raphinha ou Frenkie de Jong. Et nul doute que d’autres seront bientôt visés…