Le PSG face à l’épineux cas Arnau Tenas

Le Paris Saint-Germain s’offre une nouvelle guerre des gardiens. Titulaire, Gianluigi Donnarumma (25 ans) est de plus en plus concurrencé par Matvey Safonov (25 ans). Ce dernier lui a d’ailleurs été préféré lors du choc face au Bayern Munich en Ligue des champions la semaine dernière. Plutôt rassurant au départ, le Russe avait commis une erreur sur le but allemand (défaite 1 à 0). Quelques jours plus tard, "Gigio" a retrouvé sa place dans les cages parisiennes à l’occasion de la réception du FC Nantes en Ligue 1. Mais les champions de France n’ont pas réussi à faire mieux qu’un match nul (1-1). De quoi donner des maux de têtes à Luis Enrique, qui cherche la bonne solution à ce poste.

Pourtant, tout semblait plutôt clair au début de cette saison 2024-25, où l’Italien devait occuper le poste de n°1, secondé par le Russe. Mais l’irrégularité de Donnarumma, qui s’est parfois manqué lors des grands rendez-vous; ainsi que le fait qu’il ne respecte pas toujours les consignes de l’Asturien ont rebattu les cartes. Malgré cela, les prestations de Safonov n’ont pas totalement bouleversé la hiérarchie puisque les débats sont toujours ouverts concernant le poste de titulaire. Et un troisième joueur compte s’inviter dans la danse, à savoir Arnau Tenas. Troisième dans la hiérarchie des gardiens, l’Espagnol espère avoir sa chance. Désiré par Luis Enrique, qui l’avait fait venir du FC Barcelone, il n’a joué que 6 rencontres la saison passée.

Arnau Tenas s’invite dans les débats

Il avait toutefois profité des Jeux Olympiques de Paris 2024 pour briller avec la sélection U23 espagnole, sacrée dans la capitale l’été dernier. Ce qui avait d’ailleurs donné des idées au RC Lens, qui avait tenté sa chance lors du mercato estival selon L’Equipe. Mais les Parisiens avaient fermé la porte pour Tenas. Ce dernier avait également juré fidélité aux Franciliens. «Quand les Jeux olympiques seront terminés, je resterai à Paris, c’est le plan. Je suis très heureux. Chaque fois qu’on me demande, je dis la même chose. Je ne m’attendais pas à être aussi bien et à l’aise. Je définirai cette année comme une année sans soucis.» Mais son exercice 2024-25 n’a pas vraiment débuté d’un point de vue individuel. En effet, le joueurs sous contrat jusqu’en 2026 n’a pas encore été utilisé par Luis Enrique (0 match joué).

Dans une situation compliquée, Arnau Tenas, qui partage le même agent que Luis Enrique, s’accroche pourtant. Son fort caractère et sa personnalité extravertie l’aident sûrement à accepter son sort pour le moment. Mais il ne compte pas du tout se laisser faire. Le Parisien explique que joueur de 23 ans, qui montre sa motivation lors des séances d’entraînement, pousse ses concurrents dans leurs retranchements. Il est tout à fait conscient qu’il a un coup à jouer et une place à prendre. Il a d’ailleurs parfaitement reçu le message envoyé par Luis Enrique, à savoir qu’il doit se tenir prêt à jouer. L’Asturien compte sur lui et lui donnera des occasions de s’exprimer. Donnarumma et Safonov ont donc du souci à se faire avec Arnau Tenas, dont le nom a récemment été cité du côté de Séville et de Girona.