La Juventus prête à sacrifier 3 stars pour s’offrir un mercato de rêve

Qu’ils paraissent loin, déjà, les débuts rêvés de Thiago Motta sur le banc de la Juventus Turin. Pendant plusieurs semaines, on ne lisait que du bien dans la presse italienne de l’ancien milieu de terrain du PSG, venu pour donner une identité de jeu claire à la Vieille Dame, avec une jeune génération de joueurs prometteurs. Nous voilà en février désormais, la Juve est éliminée de la Ligue des Champions, après sa défaite en barrage retour contre le PSV Eindhoven, et seulement 4e de Serie A à 10 longueurs du leader napolitain.

Thiago Motta est donc désormais sous pression, et sa direction a décidé de trancher dans le vif en vue du mercato estival. Dusan Vlahovic ? Puisque le Serbe ne prolonge pas et puisqu’il a perdu sa place de titulaire, au profit de Randal Kolo Muani, il sera vendu cet été. Andrea Cambiaso, l’international italien, sera lui aussi mis sur le marché, alors que Manchester City a failli le recruter lors du mercato hivernal.

Le sacrifice Yildiz

La nouveauté, révélée par la Gazzetta dello Sport, réside dans le cas Kenan Yildiz. Le jeune Turc, âgé de 19 ans, s’éclate avec les Bianconeri et pensait représenter l’avenir du club, qu’il adore, lui le fan d’Alessandro Del Piero. Mais le directeur technique Cristiano Giuntoli a visiblement d’autres plans pour lui, à savoir une vente au plus offrant, alors que Jorge Mendes a mis un pied dans le dossier et communiqué au dirigeant italien l’intérêt de tous les gros clubs anglais.

La Juve espère pouvoir empocher entre 80 et 90 M€ en vendant son jeune Turc, récemment prolongé jusqu’en 2029. Chelsea en avait proposé 60 l’été dernier. La Vieille Dame espère donc encaisser trois gros chèques en vendant Cambiaso, Yildiz et Vlahovic, pour ensuite passer à l’action sur David Hancko, défenseur suivi de longue date qui évolue au Feyenoord, mais surtout sur Sandro Tonali et Victor Osimhen, tout en tentant de conserver Randal Kolo Muani, simplement prêté par le PSG.