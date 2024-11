Ligue des Nations : l’Espagne et le Portugal terminent en tête, la Suisse et la Pologne reléguées

Assurée d’être reléguée en Ligue B, la Suisse espérait, ce soir contre l’Espagne, partir sur une dernière bonne note. Pour rappel, la Nati a déjà perdu ses trois premiers matches de groupe avant d’enchaîner avec deux matchs nuls. À l’opposé, son adversaire du soir est solide leader, avec un très bon bilan de cinq victoires et un seul nul. Le match a donc logiquement tourné en faveur de la Roja. Après une faute de Ricardo Rodriguez sur Morata, un pénalty a été accordé pour la formation espagnole (31e). Le tir au but a été manqué par Pedri, mais Yeremy Pino, attentif, a suivi le ballon et a conclu du droit à bout portant (32e, 1-0). À la pause, les hommes de Luis de la Fuente étaient ainsi devant, au tableau d’affichage, grâce à une première période à sens unique, où l’Espagne avait frappé une douzaine de fois au but contre seulement quatre fois pour la Suisse.

Faisant preuve de plus d’initiatives au retour des vestiaires, la Suisse s’est offert une égalisation à la 63e minute de jeu. Joel Monteiro a fait jouer sa technique dans la surface pour croiser une frappe qui a fini au fond des filets (63e, 1-1). Mais les Espagnols se sont ressaisis dans la foulée. Bryan Gil a repris une balle perdue dans la surface et a trompé le portier suisse (68e, 2-1). Après une faute de Ruiz, c’était au tour de la Nati de se voir accorder un pénalty, transformé quelques instants plus tard par Andi Zeqiri (85e, 2-2). Le match s’est terminé par un troisième et dernier pénalty, en faveur des Espagnols, qui leur a permis de prendre l’avantage dans le temps additionnel (90e+3, 3-2). À l’issue du match, l’Espagne termine leader de son groupe avec 14 points.

Gvardiol accroche le Portugal

Dans l’autre choc de la soirée en Ligue A, la Croatie défiait le Portugal. Les coéquipiers de Modric occupaient, avant le match, la deuxième place du groupe avec 7 points. Un match nul ou une victoire était nécessaire pour s’assurer une place pour les quarts de finale. Le Portugal de Roberto Martinez n’avait pas ce genre de problématique. Leader du groupe, le pays restait sur un bon bilan de quatre victoires et un nul. Après une belle passe de Vitinha, João Félix a ouvert ainsi le score à la demi-heure de jeu (33e, 0-1). En fin de première période, Rafael Leao loupe une belle occasion de doubler la mise et frôle le poteau droit croate (45e+2).

À l’heure de jeu, Josko Gvardiol pense bien recoller au score, mais sa tentative est signalée hors-jeu par l’arbitre (62e). Mais la deuxième a été la bonne. Le joueur de Manchester City a égalisé à la 65e grâce à un joli centre de Kristijan Jakic (1-1, 65e). Ce résultat permet donc à la Croatie de conserver la seconde place du groupe avec 8 points, et d’ainsi continuer l’aventure en Ligue des Nations. Dans les autres rencontres de la soirée, l’Écosse a vaincu la Pologne (2-1), qui termine à la dernière place et sera donc reversé en Ligue B. La Serbie et le Danemark repartent quant à eux sur un score nul et vierge (0-0).

Les autres résultats de la Ligue A

Espagne 3 - 2 Suisse : Pino (32e), Gil (62e), Zaragoza (90e+3) / Monteiro (63e), Zeqiri (85e)

Croatie 1 - 1 Portugal : Gvardiol(65e) / Joao Felix (33e)

Pologne 1 - 2 Ecosse : Piatkowski (59e) / McGinn (3e), Robertson (93e)

Serbie 0- 0 Danemark