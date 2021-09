Alphonse Areola s'est déjà mis West Ham dans la poche

La suite après cette publicité

Quoi de mieux que de briller de mille feux à Old Trafford face à Manchester United pour ses débuts avec son nouveau club ? Demandez donc à Alphonse Areola (28 ans). Titulaire pour la première fois de la saison depuis son arrivée cet été à West Ham, sous forme de prêt sans option d'achat en provenance du Paris SG, le portier ne s'est pas loupé.

Mieux, le gardien de but a même marqué de sérieux points. Solide face aux tentatives de Jesse Lingard ou Mason Greenwood, l'international tricolore (3 sélections), même s'il n'a pas été a su diffuser de la tranquillité et de la sérénité au sein de sa défense. Les observateurs ne s'y trompent pas et saluent sa belle performance.

Les observateurs conquis

Le Daily Mail lui a ainsi attribué un 7/10, meilleure note du côté des Hammers. Idem pour le Daily Mirror. Le London Evening Standard est même un poil plus généreux, avec un 8/10. Et un commentaire qui risque de lui faire particulièrement plaisir. «Débuts fantastiques pour le Français, un de ces matches qui rendra certainement Lukasz Fabianski nerveux. Il a bien commandé sa défense et réalisé quelques beaux arrêts», peut-on lire.

Cantonné au rôle de doublure en Premier League pour l'instant derrière le Polonais, le Frenchy, qui sort d'une saison 2020/21 correcte avec Fulham, a répondu présent. Au prochain tour de Carabao Cup, c'est Manchester City qui se présentera. L'occasion de prendre définitivement le pouvoir aux yeux de David Moyes ? Alphonse Areola s'est en tout cas donné les moyens d'y croire.