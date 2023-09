Real Madrid - Union Berlin : les compositions officielles

La Ligue des Champions reprend ce mercredi soir avec un joli choc entre le Real Madrid et l’Union Berlin. A domicile, les Merengues s’organisent dans un 4-4-2 losange avec Kepa Arrizabalaga qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Lucas Vazquez, Antonio Rüdiger, David Alaba et Nacho Fernandez en défense. Luka Modric, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Jude Bellingham se retrouvent dans l’entrejeu. Joselu est associé à Rodrygo Goes en attaque.

De leur côté, les Allemands s’articulent dans un 3-5-2 avec Frederik Rønnow dans les cages derrière Danilho Doekhi, Leonardo Bonucci et Diogo Leite. Les rôles de pistons sont attribués à Josip Juranovic et Robin Gosens. Aïssa Laïdouni est placé comme sentinelle avec Lucas Tousart et Alex Kràl à ses côtés. Devant, on retrouve un duo constitué de Sheraldo Becker et Kevin Behrens.

Les compositions

Real Madrid : Kepa - Vazquez, Rüdiger, Alaba, Nacho - Modric, Tchouaméni, Camavinga - Bellingham - Joselu, Rodrygo

Union Berlin : Rønnow - Doekhi, Bonucci, Leite - Juranovic, Tousart, Laïdouni, Kral, Gosens - Behrens, Becker