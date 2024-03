EdF : Didier Deschamps fan du nouveau maillot des Bleus

Ce lundi, l’équipe de France a fait peau neuve en dévoilant avec son équipementier Nike, les futurs maillots qui seront portés lors de la trêve internationale de mars et l’Euro 2024. Un maillot bleu clair assez épuré et un maillot blanc avec des rayures bleues en hommage à l’équipe sacrée lors de l’Euro 1984 quarante ans plus tôt.

En conférence de presse, le sélectionneur Didier Deschamps s’est montré plutôt enthousiaste envers cette nouvelle tenue : «il est pas mal. Ça change, les collections changent. C’est vintage pour rappeler nos illustres vainqueurs de l’Euro en 1984. Ça fait partie du merchandising, c’est agréable de changer. On entend plutôt ceux à qui ça ne plait pas (sourire).»