Euro 2024 : les maillots de l’équipe de France dévoilés !

Après adidas il y a quelques jours, c’est au tour de Nike de dévoiler officiellement les nouvelles tenues concoctées pour les sélections qu’elle équipe. La marque américaine, qui compte notamment le Brésil et l’Angleterre, est toujours très attendue par les fans français. Que penseront-ils de la livrée 2024 ? L’équipementier a expliqué le processus de création de sa livrée.

«En insufflant une nouvelle énergie dans l’orientation des couleurs des kits 2024, les équipes de conception de Nike ont adopté une approche prismatique pour rafraîchir la palette de couleurs de chaque fédération. Appelée « métaprisme », l’approche de cette année reprend les couleurs traditionnelles de la fédération et les augmente à travers le prisme de la lumière et du mouvement. Chaque conception a poussé la palette de couleurs de chaque fédération dans une direction unique tout en préservant l’identité esthétique du pays », peut-on lire dans le communiqué de presse.

Retour du bleu roi

Le maillot domicile des Bleus offre ainsi un bleu plus clair que les années précédentes. «Le maillot France 2024 Domicile rend hommage aux grands du passé de l’équipe. L’écusson surdimensionné sur le devant du maillot respecte les diverses équipes françaises des années 1980 qui ont uni une nation. Le col comporte un drapeau tricolore ainsi qu’un message et un logo unificateur à l’intérieur, 'Nos différences nous unissent’, unissant les joueurs et les fans alors qu’ils se préparent à accueillir la scène mondiale. » Simple et efficace. Le maillot sera porté pour la première fois samedi prochain face à l’Allemagne au Groupama Stadium de Lyon-Décines.

Le maillot extérieur s’avère plus original. « Le maillot France 2024 Extérieur ressuscite un style classique des années 1980 en hommage aux diverses équipes de la nation. L’écusson surdimensionné rappelle les équipes du passé. Les fines rayures reflètent les couleurs du drapeau, passant subtilement du bleu au rouge. » Le maillot sera utilisé lors du match face au Chili mardi 26 mars à l’Orange Vélodrome de Marseille.

