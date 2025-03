Millwall : sanction alourdie pour le gardien qui a violemment heurté Jean-Philippe Mateta

L’image avait fait le tour du monde la semaine passée. Lors du 5e tour de FA Cup entre Crystal Palace et Millwall, Jean-Philippe Mateta avait dû céder sa place dès la 8e minute de jeu après avoir été violemment heurté par le gardien adverse. Évacué sur civière, l’attaquant français s’était vu poser 25 points de suture après avoir reçu le crampon de Liam Roberts sur le visage. Mais voilà, un gros revirement de situation a eu lieu ce vendredi quant à la sanction donnée au gardien anglais. Alors qu’il devait rater trois rencontres dans un premier temps, le portier de Millwall va finalement être sanctionné pour six matches :

La suite après cette publicité

Statement from #Millwall Football Club and Liam Roberts. — Millwall FC (@MillwallFC) March 7, 2025

«Une commission de réglementation indépendante a confirmé la demande de la FA d’augmenter la suspension de Liam Roberts de Millwall. (…) La FA a affirmé que, dans les circonstances, la sanction standard pour cette infraction était clairement insuffisante, et Liam Roberts a par la suite nié cela. À l’issue d’une audience, la Commission de régulation a confirmé la demande de la FA, a annulé la sanction standard de trois matches et a imposé à la place une interdiction de six matches. Les motifs écrits des décisions de la Commission de réglementation seront publiés en temps voulu», précise la FA dans son communiqué.