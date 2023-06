Mohamed Ali Ben Romdhane va signer au Ferencvaros

En fin de contrat cet été dans son club formateur de l’Espérance Tunis, Mohamed Ali Ben Romdhane ne manque pas de courtisans. Déjà très apprécié en Ligue 1 où Lille, Lorient ou encore Montpellier avaient flairé le dossier l’hiver dernier, l’international tunisien (25 sélections, 1 but), qui discutait encore il y a peu du côté de Strasbourg et du RC Lens, a choisi de rejoindre le club hongrois de Ferencváros, où il devrait toucher l’un des plus gros salaires du club et une confortable prime à la signature.

Selon nos informations, le milieu de terrain de 23 ans est emballé par l’idée de rallier le champion de Hongrie, où avait notamment évolué son partenaire en sélection Aïssa Laïdouni entre 2020 et janvier 2023 avant de rejoindre la Bundesliga et l’Union Berlin avec un certain succès. Un point de chute qui pourrait s’avérer être un véritable tremplin dans la mesure où Ferencváros pourrait disputer la Ligue des Champions la saison prochaine - le club est engagé dans les tours préliminaires. Pour rappel, Ben Romdhane avait notamment participé à la victoire historique de la Tunisie face aux Bleus lors de la Coupe du Monde au Qatar. Ben Romdhane a été sacré troisième meilleur footballeur tunisien de l’année lors du référendum annuel de l’agence Tunis Afrique Presse (TAP) derrière Aissa Laidouni (Ferencvaros) et Elyès Sekhiri (FC Cologne), un bel exploit pour un joueur évoluant en Tunisie.

