Mercato L1 : quatre clubs français s’attaquent à Mohamed Ali Ben Romdhane

La suite après cette publicité

« Nous n’avons pas pu atteindre notre objectif ultime, on a échoué à se qualifier au deuxième tour malgré notre victoire devant la France […] Je suis extrêmement fier de pouvoir contribuer à ma première coupe du monde et d’autant plus fier de porter le maillot de la Tunisie ». Titulaire face à la France pour son premier et seul match du Mondial, Mohamed Ali Ben Romdhane (23 ans) ne cachait pas sa fierté d’avoir pu porter le maillot de la Tunisie et ainsi battre la France (1-0) lors du troisième match de la phase de poules de la Coupe du Monde.

Grand artisan de la victoire des Aigles de Carthage face aux Bleus (1-0) futurs finalistes de la Coupe du Monde 2022, le milieu de terrain de l’Espérance Tunis est depuis revenu dans son club et a repris la compétition en inscrivant notamment, il y a trois jours, un but face au Stade Tunisien en championnat, son 4e de la saison. Véritable star du championnat local, Ben Romdhane a été sacré troisième meilleur footballeur tunisien de l’année lors du référendum annuel de l’agence Tunis Afrique Presse (TAP) derrière Aissa Laidouni (Ferencvaros) et Elyès Sekhiri (FC Cologne), un bel exploit pour un joueur évoluant en Tunisie.

À lire

Équipe de France : les étonnantes justifications des remplaçants après la défaite contre la Tunisie

Ben Romdhane plait beaucoup en Ligue 1

Si l’Espérance ne veut pas entendre parler d’un départ, celui qui est annoncé en France depuis plusieurs saisons et encore lors du dernier mercato estival, n’a jamais été aussi proche de quitter son club formateur, au grand dam des supporters du club « sang et or ». Déjà, car il est en fin de contrat en juin prochain et que les négociations pour une prolongation n’ont pas abouti, mais aussi et surtout parce que plusieurs clubs ont déjà flairé la bonne affaire, rassurés par sa performance face aux Bleus il y a quelques jours de cela au Qatar.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le LOSC, Lorient, Montpellier sont très chauds sur le dossier. Angers, qui s’apprête à perdre Azzedine Ounahi cet hiver, a, lui aussi, coché le nom de l’international tunisien dans ses tablettes. L’Espérance, qui n’a pas prévu de laisser partir l’un de ses joueurs les plus décisifs cet hiver, risque de réclamer une indemnité de transfert en cas de départ cet hiver, quitte à le laisser filer libre en fin de saison. Il est bon de rappeler que le club de Tunis a déjà bloqué ce numéro 8 très technique à plusieurs reprises lors des derniers mercatos…