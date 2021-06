Le PSG redemanderait un prêt de Moise Kean

Depuis qu’il a rejoint le Paris Saint-Germain en prêt, Moise Kean (21 ans) a complètement relancé sa carrière (13 buts en 26 matches de Ligue 1). Si cela n’a pas été suffisant pour convaincre Roberto Mancini de l’amener à l’Euro 2020, l’Italien se plaît en tout cas dans la capitale française.

Paris tente d’ailleurs de le conserver. Mais alors qu’un transfert était évoqué, le journaliste italien Fabrizio Romano annonce que les Rouge-et-Bleu auraient finalement demandé à se faire prêter une deuxième fois le joueur (en échange d'une indemnité). Sollicités, les Toffees attendent la nomination de leur nouvel entraîneur pour prendre une décision. Pour rappel, les Anglais réclament toujours 45 M€ pour leur buteur sous contrat jusqu’en 2024.

