FC Barcelone : comment remplacer Lionel Messi

Lionel Messi ne fera pas marche arrière. L'attaquant argentin veut (et va probablement) quitter le FC Barcelone dans les prochaines semaines. Inutile de revenir sur les raisons qui ont poussé La Pulga à prendre cette décision, ou sur les conséquences énormes qu'aura son départ du Camp Nou, sur tous les plans. En revanche, on peut déjà commencer à réfléchir à ce que donnerait un FC Barcelone sans Lionel Messi. Dans ce cas de figure, on est souvent tenté d'envisager l'arrivée de nouvelles stars pour remplacer l'élément partant. Mais ici, on sait d'avance qu'aucun joueur ne pourra prendre la relève de l'Argentin et ne serait-ce que s'approcher de ce qu'il pouvait faire. Le FC Barcelone peut en revanche profiter du salaire économisé pour attirer plusieurs joueurs afin de garnir l'effectif et renforcer des postes trop peu fournis quantitativement et qualitativement, comme les ailes ou la pointe de l'attaque.

Personne ne pourra endosser le costume laissé par Lionel Messi en termes de niveau comme en termes de dépassement de fonction sur les séquences offensives, mais il en faudra au moins un ou deux qui puisse assurer un certain nombre de buts par saison, surtout avec le départ plus que probable de Suarez. Sous peine de se retrouver dans la même configuration que le Real Madrid lors de la saison 2018/2019, juste après les adieux de Cristiano Ronaldo. Un ailier buteur et un attaquant de pointe prolifique seraient deux profils intéressants pour le FC Barcelone, surtout si Antoine Griezmann ne parvient pas à se remettre dans le droit chemin. Ansu Fati aura également probablement plus de responsabilités, ce qui ne devrait pas l'effrayer au vu de ce qu'il a montré jusqu'ici. Le départ de l'Argentin permettra d'ailleurs d'intégrer plus facilement les joueurs offensifs, puisque ces derniers auront a priori plus de ballons et n'auront pas forcément à devoir tourner en orbite autour du joueur de l'Albiceleste. Ils ne pourront en revanche pas profiter de ses caviars...

Ronald Koeman a du boulot

Plus qu'individuelle, la réponse au départ du sextuple Ballon d'Or doit être collective. C'est notamment l'occasion pour Ronald Koeman de distribuer les responsabilités et de faire sortir cette équipe de la Messi-dépendance dans laquelle elle était engluée. Plus qu'un pari tactique, cette dépendance aux exploits de l'Argentin était la conséquence de deux problèmes récurrents : une animation offensive souvent morne à cause des tactiques des coachs en place, et le manque d'individualités de garanties à ses côtés depuis le départ de Neymar, puisque seul Luis Suarez parvenait à tenir la cadence. Son départ est donc l'occasion de remettre une véritable idée collective en place, tout en en demandant un peu plus à certains joueurs du secteur offensif comme de l'entrejeu. Effectivement, Lionel Messi exerçait aussi des fonctions de créateur et playmaker habituellement réservées aux joueurs plus reculés sur le terrain. Comme à l'époque de Pep Guardiola, le cerveau de l'équipe, ou la salle des machines comme ont tendance à dire les Catalans, va pouvoir revenir au milieu et ne plus être à ce poste un peu plus avancé.

Concrètement, le chantier est colossal tant l'Argentin était important, mais dans le même temps, son départ facilitera aussi l'instauration d'un nouveau projet de jeu et permettra à Koeman d'avoir un peu plus de liberté pour construire et modeler son équipe. Décentraliser le jeu du FC Barcelone en quelque sorte, et le rendre moins prévisible en multipliant les circuits de passe. Que, par la responsabilisation de plusieurs joueurs et une animation offensive plus variée, le danger puisse venir de tous les côtés et plus uniquement du numéro 10 argentin. De nombreux joueurs vont aussi voir leurs habitudes complètement chamboulées, à l'image de Jordi Alba, qui jouait très souvent pour le natif de Rosario quand il montait sur son flanc gauche. Tout cela passera probablement par une saison de transition pendant laquelle il faudra digérer le départ de La Pulga et d'autres cadres, mais le coach néerlandais (s'il est toujours là dans un an) va pouvoir s'amuser. Il sera en tout cas passionnant de voir comment va s'articuler ce nouveau Barça une fois le meilleur joueur de son histoire parti.