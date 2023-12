Liga : Las Palmas relance la machine et s’offre Alavés

La 16e journée de Liga nous réservait un match entre le Deportivo Alavés et Las Palmas. Une rencontre, sur le papier, à l’avantage des Canaris, qui réalisent jusqu’à présent un début de saison plutôt convaincant. Et ça ne s’est pas trompé sur le rectangle vert, puisque les visiteurs se sont imposés sur le plus petit des scores.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Las Palmas 24 16 1 7 3 6 14 13 13 Alavés 16 16 -6 4 4 8 14 20

Dominateur, Las Palmas ouvre la marque par l’intermédiaire de Kirian Rodríguez (0-1, 31e). Le milieu de terrain espagnol surgit aux abords de la surface adverse et s’offre un but splendide, d’une frappe puissante et enveloppée. La seule réalisation de la partie même si Alavés a tenté de réagir en fin de match, à l’aide des corners notamment. Au final, Las Palmas retrouve le chemin de la victoire et grimpe à la 8e place du championnat. Alavés est 13e, juste derrière Villarreal.